明天是「全民國家安全教育日」，作為港人一分子，無任歡迎，因為經歷了世紀黑色暴亂，香港破壞殆盡，試問哪一個港人希望見到自己的家園整天燒殺搶掠，烈火焚城，民不聊生？試問哪一個港人不希望國家及香港安全？

港版顏色革命製造的黑色暴亂，令中央高度關注，香港已成為美、英等國粗暴干涉中國內政、破壞「一國兩制」的熱點。美英炮製港版顏色革命失敗後，繼續用「制裁」、「BNO」、政治庇護等手段支持暴亂的暴徒。

自2019年以來，中央處理香港問題的字典，只有「止暴制亂」4個字，非常明確和聚焦指出，制止香港所爆發的反政府暴亂是重中之重，從沒有「社會事件」這4個字。可是同一時期的特區高官說法，卻只有「社會事件」，沒有「止暴制亂」這一中央明確定性的稱謂。試問香港怎可進行正確的國家安全教育？特區政府受錯誤輿論影響所及，連電視台新聞報道對黑色暴亂的旁白描述也只用「社會事件」這錯誤稱謂，明顯責任在政府。

林鄭月娥作為中央委任的行政長官，理應在大是大非的問題上，在重大事件的政治取態上，尤其是涉及捍衞國家主權和領土完整的問題上，和中央絕對保持一致。為甚麼林鄭就香港世紀暴亂這樣百年不遇的港版顏色革命，連她自己作為特區行政長官都被美國宣布制裁了，竟然說香港黑色暴亂是「社會事件」？不止口頭上說說而已，並且寫入2019至2020年度的施政報告公開在立法會宣讀，及後指令財政預算案需撥款1,730萬元外聘專家學者為暴亂塗脂抹粉，實行政治化妝，真是匪夷所思！這樣不正常的政治情況不是很值得深思嗎？

上樑不正下樑歪，香港電台心領神會進一步發揮，為「港獨」、「台獨」張目，為黑暴吶喊，追究「警暴」和不斷大肆抹黑警隊。試問林鄭不帶頭糾正自己的錯誤，香港怎可補回國安教育的缺口？