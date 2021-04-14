回顧一個年代前的「東日本311大地震」，一段載入史冊而讓世人永記的悲慘歷史，其善後的工作直到今天仍在進行。適逢受到新冠肺炎疫情影響，日本未能順利舉辧東京奧運會以向世人展示脫離災難的陰霾，甚至乎，全球仍需與其面對核廢水的威脅，而日本當局最近竟然宣布驚人的方案──排出大海。

的確，日本福島核事故漸漸遠離公眾的眼球，但用以冷卻反應堆所形成的核廢水，依然是災難善後工作中的一大難題。早於2012年，日本企業專門設計興建大型的濾水設施，每日能夠處理約250公噸的廢水，但過程卻無法徹底去除具放射性的「氚」物質。幸然，「氚」元素的半衰期約為12年，意味只需將廢水存放至足夠長的時間，就能將其有害性減至安全程度。

然而，日本當局卻指核廢水的容量已達到100多萬噸，接近可儲存容量的上限，遂商議決定能否將稀釋後的廢水排入大海。自去年10月的日本內閣會議透露消息以來，周邊各國高度關注事態的發展，尤以對海洋生態及漁業的影響表示深切憂慮。

於上周，中國外交部在記者會回應，明確要求日本「慎重決策」，並認為當局應「主動及時地以嚴格、準確、公開、透明的方式披露訊息」，以及需與周邊國家有「充分協商」。不過，日本會否真的有胸襟敞開決策的透明度，還是最終以關門的方式處理「私家事」，現在的確尚不知曉，但無論如何也是國際的大事。

早前，日本首相菅義偉到福島視察濾水設施，當時東京電力公司的人員向其展示已處理的污水，並表示水質能夠達到飲用的標準。然而，即使電力公司信誓旦旦表示，污水經過處理後是安全放心，但菅義偉還是沒有嘗試飲用所展示的水樣。隨後，日本政府就宣布擬將污水排入大海的計劃。

事實上，在處理核廢水一事上，日本早有政策遺漏的前科。於2013年中，安倍晉三剛重新拜相，東京電力公司即透露超過300噸的廢水自儲水裝置中意外漏出，或已流入大海，當中洩漏包括高度污染的物質。事件最終驚動日本政府動用中央預算，興建阻隔牆防止污水再次排出，同時擴建原有的儲水設施。如此的失誤，足以摧毀當地周遭的漁業，同時亦令消費者對整個西太平洋的魚獲存有戒心，並不是單純局限於對日本的影響。

若然日本政府決意將核廢水排出大海，屆時影響到東亞地區食物鏈的安全，當中的責任是否會由日本一力承擔？至少，日本當局一開始就缺乏應有的「底線思維」，萬一出現差錯真的牽連甚廣，當中對國際社會及周遭地區漁業的賠償方案，從來均是隻字不提。如此，又如何做到「嚴格、準確、公開、透明」呢？

無疑，福島核事故是一場人禍佔多的災難，日本當局理應以負責任的態度，面對國際社會的質疑。而作為東亞地區的成員，我們從來不缺一場盛大的奧運盛事，但在乎日後環境是否能夠可持續發展，對得起下一代的未來。