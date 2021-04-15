正論：廢官老鼠齊禍港　特區沉淪豈無因

特區有兩多，一曰廢官，二曰老鼠。廢官之多不用多說，放眼皆是，在他們尸位素餐下，香港衞生環境急劇惡化，鼠患愈演愈烈，全港18區，區區有老鼠。惟奇怪的是，去年的鼠患整體參考指數居然不升反跌，與市民感受和真實情況落差極大。無獨有偶，申訴專員早前對食環署滅鼠不力展開主動調查，其中一個調查方向便是鼠患參考指數未能反映實況，所謂整體參考指數下跌，當中有多少水分，可思過半矣。

由去年食環署接獲逾萬宗鼠患投訴，到本報獨家揭露多個公共街市驚現「群鼠噬豬殼」、三無大廈淪為垃圾崗及老鼠樂園，再到食肆外賣意粉駭然附送老鼠頭，皆反映本港鼠患已到了全城恐慌的程度。然而與公眾觀感有極大差距的是，食衞局向立法會財委會披露的鼠患整體參考指數，去年錄得3.6%，較前年的4.2%下跌。惟細看數據，全港其實共有9區的鼠患指數較前年更差，包括中西區、東區、南區、油尖區、沙田區、大埔區、北區、荃灣區、屯門區，尤以東區及油尖區為甚，鼠患指數各錄得7.4%，分別創過去10年及15年來新高；沙田及大埔區的指數亦逾6%，當中7區的鼠患投訴個案更較前年上升。可見所謂鼠患情況有改善，根本無法令人信服。

實際上，食環署弄虛作假其來有自，過去便曾被揭發誘蚊產卵器被人「做手腳」，降低蚊患指數，製造有效滅蚊的假象。退一步說，即使鼠患指數不存在人為造假，但食環署採集數據的方法數十年如一日，只觀察鼠餌遭咬噬的情況，今時今日的老鼠比廢官還聰明，牠們懂得到街市或食肆覓食，對鼠餌不屑一顧，如此敷衍，怎麼可能反映鼠患實情？單是多次爆發大鼠戊肝個案的東九龍黃大仙區，去年上半年的鼠患指數竟一度降至0，但本報記者卻輕易在區內地盤發現大群鼠蹤，食環署不是虛應故事是甚麼？

金玉其外，敗絮其中。香港作為國際金融中心、富裕城市，在光鮮亮麗的表象下卻是烏煙瘴氣的老鼠樂園，本報連環踢爆多宗駭人聽聞的鼠患個案後，食環署不得不整色整水大做滅鼠騷，包括在去年底推出為期8周的第二輪目標小區滅鼠行動。然而本報早前跟進各區鼠患情況，發現毫無改善，老鼠繼續在各區橫行，闖入民居有之，在地盤流竄有之，在後巷甚至大街覓食更非鮮見。在新冠疫情仍未斷尾，而本港大鼠戊肝個案又冠絕全球之際，該署一味失職怠政，無異於靠害港人。

港府甚麼都缺，最不缺是錢。食環署每年用於滅鼠的開支超過兩億元，去年收集到的死鼠和活鼠逾6萬隻，每隻成本高於4,000元，惟錢花了卻依然滿城老鼠，證明滅鼠方法有問題。可以看見，該署花錢引入新式的氣壓捕鼠器，結果得物無所用，一隻老鼠都捉不到外；去年又從內地引入透明塑膠捕鼠器，經測試後，成效又是不及傳統捕鼠籠，顯然黔驢技窮。曾有網民自製低成本滅鼠器成功活捉多隻老鼠，本報早就建議署方多參考民間智慧，惟廢官剛愎自用，寧願浪費公帑藥石亂投也不採納良方，堪稱無可救藥。

最抵死的是，該署滅鼠不力不反躬自省，反而諉過市民，聲稱單靠部門在公眾地方滅鼠並不足夠，要求市民亦要各自防治鼠患。這就好笑了，食環署設有防治蟲鼠組，顧名思義就是負責防蟲滅鼠，惟這些人員不僅表現不濟，直情蛇王躲懶。本報多次直擊各區的防治蟲鼠組開工情況，簡直令人震驚，例如去年底便踢爆西貢一個5人小隊，每天「工作」都是吹水、瞓覺、食飯、打牌，食環署有盡過監管之責嗎？更不必說，申訴專員公署怒斥食環署胡混度日，外判清潔承辦商在「過往服務表現」評分中得0分，一樣成功中標，以致本港衞生每況愈下，難道這些也是市民的錯嗎？

當然，上樑不正下樑歪。食環署隸屬食衞局轄下，食衞局局長陳肇始抗疫無能、搞衞生不力、連疫苗接種計劃都搞到一鑊泡，乃係廢官之中的廢官，有目共睹；最不堪的是，該局治下蛇鼠一窩，食環署前署長劉利群劣迹斑斑，一樣獲陳肇始提拔，加官晉爵，升職發財。在「港人治港」之下，香港淪為疫港、毒港、老鼠港、廢官禍港，何足為奇！