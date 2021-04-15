功夫茶：判刑不公惹爭議　司法改革咪再拖

夫三綱不正，六紀不理，則大亂生矣。香港號稱法治之區，司法亂象卻無日無之，近年來，司法機構接獲嘅投訴激增，之不過，調查結果全部不成立，令投訴機制形同虛設。咁即係話，市民有冤無路訴，近年民怨爆煲，豈是無因！

嗱，唔好話市民有怨氣，有主審法官都一肚苦水，批評律政司過往喺反修例案件原審時，冇向法庭提供足夠協助，當法庭輕判後卻積極上訴，令下級嘅原審法官「食晒死貓」，更被上訴庭狠批「錯到無可再錯」！阿哥，依家法官同律政司互扯貓尾，實在好鬼難睇。其實，一本通書不能睇到老，本港司法獨立變質成司法獨大已係有目共睹，司法公正更係無從說起，所以話，司法改革必須由改革律政司做起！

開講都有話，綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。民望長期食泥嘅司底驊再唔第一個被革走，圓失規，方失矩，司法點會上軌道？睇佢檢控龜速又常常甩漏犯上小學雞嘅低級錯誤，功夫茶日前已力數佢廢到不能留，道理清晰不過，今不贅矣！嗱，司法機構近年處理多宗案件惹起爭議，多名法官更因裁決及判詞內容有失公允而被投訴，惟司法機構僅在內部處理，自己人查自己人，難言公平公正公義，梗係惹來外界詬病啦！

黑暴期間，法官判刑偏頗常令人嘩然！判刑時尋且予人十分浮誇嘅感覺，譬如「喺暴動現場見證歷史」啦、「掟汽油彈係優秀嘅細路」啦，甚至形容斬人嘅被告「情操高尚」啦！諸如此類，九唔搭八，難怪市民投訴案件判刑冇統一標準，法官意隨念轉，鍾意點判就點判，令大眾市民丈八金剛，摸不着頭腦！有議員更舉例，好似東區法院前裁判官何俊堯判案偏頗，收到大量投訴，但最後冇受譴責仲連升幾級，實在難令市民信服！

司法亂象要改革，而且已亂到不能再拖。立法會司法及法律事務委員會修訂本月24日會議議程，決定加入討論「處理針對法官及司法人員行為的投訴機制的改進措施」。正如有議員話齋，拖到今時今日，都算係「司法改革的一小步」。功夫茶當然唔希望又係雷聲大雨點小，本港司法系統千瘡百孔，尤其法官質素參差不齊，成立具制衡嘅監察司法委員會及量刑委員會，實在大有必要！

司法界面對「黃官」氾濫，本報曾獻司法改革藍圖，建議培訓退休紀律部隊高層做裁判官；要言之，紀律部隊人員常接觸市民，與社會脈搏相連，加上對不同罪案有專門知識，若由下而上，培訓佢哋由裁判官做起，慢慢晉升至高院和終院法官，相信必能更公正處理案件，一步一腳印，絕對切實可行！庸官無能，虛心受教跟東方包有運行！