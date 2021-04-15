神州觀察：高速公路存陷阱　逼人違規好斂財

內地高速公路收費偏貴，乃至挖空心思濫收費用及罰款等亂象由來已久，不少地方其實就是在赤裸裸地斂財，吃相十分難看。內媒近日再度揭發，廣東佛山市廣台高速公路某分岔口處車道變線標識極不合理，如同設下陷阱等人來鑽，以致近期有逾62萬人次被迫違規，遭開罰單，總計罰金超過1.24億元人民幣，被網民譏為「印鈔機路口」。

據指當局於2019年在該Y字形岔路口安裝了「電子警察」，平均每天卻有數百輛車中招，不僅要交200元罰款，還要被扣3分；有網民近日以航拍機實測發現，短短3分鐘內便有27輛車壓實線變道，如此頻密實在誇張。問題就在於，該路段車道變線標識不科學，不僅預留給司機的判斷時間太少，而且只有最左側的車道能順利變道，大部分人都無法及時變道成功，除非壓實線而過；更有人擔憂稱，若是不熟路況的車輛經過，嚴重或會引發車禍。

佛山市交警部門回應稱，會就相關路段情況作優化處理，加設提示牌提醒，惟遭司機質疑此舉能否奏效；交警部門又指60多萬人次的違章罰款情況不實，稱該路段的「電子警察」於去年3月才啟用，截至本月初只不過查獲18萬多宗違章，強調相關變道標識是經驗收合格後才投入使用。只是這筆帳也不難算，前後一年逾18萬次違章，平均下來一天仍有近500次，明顯不合常理，交警、路政等管理部門為何這麽久都沒發現？當初又是怎樣通過驗收的？

說到底，無非是為了錢。長久以來，關於交警亂執法、亂開罰單的醜聞不知爆出多少，一些地方更被指存在硬性罰款指標，量化任務，以此搞創收，而且交通罰款不公開，帳務不透明，最終有多少歸入國庫不得而知，只怕更多是在為地方財政增收作貢獻，及與他們各自的獎金福利直接掛鈎。是故人人都在搞名堂罰錢，譬如隨意改變限速標準，故意將警示牌放在隱蔽處，江蘇盱眙曾爆出有交警只在路中髹上一小段「迷你單黃線」等人中招。

此外，還鬧出異地執法、交警爭開罰單、彼此謾罵互毆等醜聞，為了錢也是夠拚的；更有交警中飽私囊，抱團腐敗，充當「黑車」保護傘，像黑龍江哈爾濱早前爆出的交警、交通系統腐敗窩案，便是典型例子。事實上，早有批評聲音指交警部門普遍採取以罰代管、以罰代法等方式不可行，將罰款的指標任務當作執法效果的考核手段，容易令執法變味，更是執法亂象的根源所在；惟因利益作祟，各地政府、各級部門很難不被裹挾其中，治理整頓的主觀能動性勢必不足；正如本次事件已驚動廣東省，並派員前往調查，人們不禁要問，亂象存在這麽久，為何一直不知不覺？