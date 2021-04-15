產評：華主動拆除債雷　全力抗美消顧慮

內地企業債務危機持續升溫，最矚目的是全國最大不良資產管理公司中國華融陷困，若中央不出手，最終恐破產；更甚是連帶整體中企債券評級被拖垮，加深債雷連環引爆的風險。誠然，內地企業債務問題存在已久，債彈不斷滾大終須正視，勉強保留問題企業只會拖累中央及地方財政，惡性循環難斷尾。當局在加強規範科技業的同時，有心主動拆除債雷，目的離不開消除內患，盡早免卻後顧之憂，祈能在中美爭霸戰中全力抗美！

截至今年2月底，內地的地方政府債務餘額已升至逾26萬億元人民幣。為應付財政開支，各級政府多年靠舉債度日，地價上升的時候，土地收入可觀，且利率低企，不覺債務問題太嚴重。可如今內地嚴控房地產泡沫，地價只求「穩」，限購限貸令土地交易受限。地方財政失去房地產這條「水」源，財政必然添壓。更甚的是，今年遇上債務到期高峰，且中央的態度是不再打救國企，狠心讓要爛透的企業「結帳埋單」。故見自去年末季以來，企業債務頻現違約事件，涉及的不僅是民企，就連國資背景的企業一樣出事，正正說明政策取向有變。

上述提到的國資背景，包括去年紫光、永城煤電、華晨陸續爆發債災，展現中央不再為國企債務「包底」的明確警號。如今輪到財政部旗下、境內外債務逾3,000億元人民幣的華融出亂子，到底中央是任由其破產，抑或出手打救，自是市場焦點，相信當中的關鍵是當局評估華融債務一旦違約，會否誘發金融系統性風險。

值得留意的是，在華融事件曝光後，近日當局發出文件，重申要清理規範地方融資平台公司，剝離其政府融資職能，對失去償債能力的要依法實施破產重整或清算。事實上，過去地方政府通過金融機構違規融資或變相舉債屢見不鮮，造成大量隱性債務未浮面，這個缺口若然不補，早晚拖冧全局。

如是者，目前當局高調讓陷困企業醜態公諸於世，而不像以往能掩則掩，好明顯是鳴槍示警，提醒各界若不想被揭瘡疤，就須重建賒借紀律，只有徹底去除這個內部「炸彈」，「內循環」戰略方能行穩致遠，全情投入抗美之戰。

所謂「長痛不如短痛」，不論是科企反壟斷，抑或處理企業債務問題，短期必然會引發市場動盪，惟長遠卻可完善市場機制，集中所有資源，須知道強國爭霸絕非兒戲，抗美路上必要自強，否則無異於自找末路！