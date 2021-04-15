世界視線：阿富汗撤軍延期　華盛頓死要面子

美國前總統特朗普去年與阿富汗塔利班組織簽署和平協議，按原定計劃，美軍將於5月1日前全面撤離，但美媒最近引述官員消息稱，現任總統拜登決定將撤兵期限延至今年9月11日。

對此人們不禁要問：早撤軍遲撤軍到底有何分別？有指美軍推遲撤軍，是不滿阿富汗內部談判進展緩慢，塔利班在特朗普政府推動下，去年9月開始與政府展開談判，但進展未如理想，過去幾個月阿富汗境內衝突反而與日俱增；亦有報道指美方擔心一旦塔利班重掌政權，當地人權將出現倒退，特別是多年來取得的婦權進展，勢將化為烏有。

美國入侵阿富汗10多年，臨敗走前還要自居「解放者」、「人權捍衞者」，臉皮之厚令人嘆為觀止。據聯合國2019年發表的一份報告，在2009年至2019年間，約有16,000名平民在美軍的「反恐」軍事行動中喪生，數目遠超真正恐怖分子所為。國際刑事法院（ICC）曾計劃就美軍人員涉嫌在阿富汗殺害平民、虐囚等行為，啟動戰爭罪和反人類罪調查，最終在華府要挾「制裁」下不了了之。

至於說塔利班跟喀布爾政府談判進展不順，那倒是事實。塔利班一直指摘現政府是美國人傀儡，拒絕視之為談判對手，事實上，別說阿富汗內部談判進展真的緩慢，即使進展順利，相信拜登政府也會以各種藉口延遲撤軍，以免變相承認特朗普將美國從戰爭泥沼中解救出來的「功績」。至於選在「911」事件20周年撤軍，打造「光榮引退」形象的用意不言而喻。問題是，塔利班已揚言，將就華府違背承諾進行報復，屆時若有美國大兵為了拜登的「面子工程」犧牲，上哪裏討公道去？

事實勝於雄辯，美國的阿富汗戰爭打了近20年，耗費了上萬億美元，付出了逾2,000名將士的性命，若說為了報「911」之仇，幾年前擊殺拉登後就該鳴金收兵，如今山姆大叔要走了，老對手塔利班不僅「健在」，勢力還有增無減，美國唯一的「貢獻」，可能就是用行動證實阿富汗「帝國墳場」並非浪得虛名。