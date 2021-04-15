日本政府決定，在兩年後開始把福島出現意外的核電站的核廢水，稀釋後排入大海。這顯然是一個不顧國際環保安全的惡劣行動。

福島核事故後10年期間，這些核廢水都嚴格封存。今次決定稀釋排海，提出的理由是儲存空間已滿，要用這個方法來解決沒有地方繼續封存的難題。這似是理由，實際不成理由。蘇聯時期烏克蘭切爾諾貝爾核電站出事，1986年以來封城封廠，一直沒有因經濟問題、當地居民生計問題要求解封。福島核事故，開始時東京電力公司、日本政府瞞報，其後處理混亂，當時日本首相驚惶失措，沒法應付，10年來還未有妥善的解決方法，一直要求對當地解封，恢復經濟，還出口當地的農產品，表面上是依專家意見、國際標準，但未尋求國際參與。

核意外引起的對人民與自然的傷害估算不夠保守，存有僥倖之心。因處日本國內，日本朝野人民沒有足夠的力量嚴格處理，國際不便插手。可是，今次是把核廢水排放大海，核廢水不會停留在福島沿岸，而是隨海洋水流轉移各地，也絕對影響海洋的生物，間接傷害有關漁業，引致所得魚獲的食物安全風險。這便不是日本一國的事了，不可由日本政府單方面決定。

由於國際影響大，核廢水排海便需要國際（或至少鄰近海域的國家——中國、南韓、北韓、俄羅斯等）同意、協商才可施行，國際環保機構亦應介入。可惜日本粗暴行事，不作國際諮詢，草草決定。可能日本政府自知理虧，也怕在諮詢過程中披露重要核安全及處理方法的情況與數據，引起更大的反應。即使在日本國內，亦有強烈的反對，支持只有美國政府，而美國一是為政治，從來沒有道德標準與原則；二是美國本身便不重視環保，企業利益蓋過社會、人民、自然的利益。

事實上，日本可以不用將核廢水排海，只要把出事核電站如蘇聯當年那樣，完全埋藏封存，劃定禁區，防止洩漏便可。日本政府擔心的是東京電力公司的利益，不此之圖，還可以劃出空間，再儲藏核廢水一、二十年，期間尋求國際合作，引進新的科技來將之解決；或解決不成，最後便全面封存，日本人民與國際社會和海洋自然環境便不會備受威脅。

日本自民黨政府從來都是金權政治，只是口頭民主，口頭尊重人民、尊重環保。福島核意外以及今次核廢水排海，便明顯暴露其性質。中國、南韓、俄羅斯應與日本民間合作，反對自民黨這樣荒謬的決定，兩年之內應有推翻決定的機會。