據報道，位於美國華盛頓的非營利組織「哈利法克斯國際安全論壇」，打算將一個甚麼「領袖獎」頒給台灣的蔡英文，表彰她「堅決抵抗中國的無情施壓」。

這個獎在2019年香港暴亂時頒給了「香港人」，表彰「香港人在面對中國政府的壓迫下勇於捍衞自己的權利」。當時由反中亂港的民主黨前主席劉慧卿和民陣的陳皓桓「代表香港人」領獎，他們「感謝美國及加拿大與港人同行，認同港人爭取法治和民主自由精神」。這些人顛倒黑白的本領確乎不小，對香港暴亂瘋狂地摧毀香港的法治和民主自由、瘋狂地把香港推向了恐怖主義邊緣，視而不見，還要大吹特吹要感謝美國和加拿大給他們頒獎，十分混帳和不要臉。

對這個「國際安全論壇」出錢贊助的主要是加拿大的國防部，它自我介紹是「致力於加強民主國家之間的戰略合作」，口氣很大，目標很高。總部在華盛頓，出錢的是加拿大的國防部，來頭似乎不小。然而，這類五花八門、亂七八糟的組織，歐美「民主國家」中很多，每年頒發的這個獎、那個獎多過魚毛小蝦，狗屁不值。他們的頒獎目的主要是給自己蹭熱度。

2019年那次，香港暴亂和暴徒們很「出彩」，「國際關注」，該論壇就把獎頒給暴徒。今次蔡英文搞「台獨」很出位，美國人打「台獨牌」和北京「開火」鬧得「地區緊張」，全球報道，他們就把獎頒給蔡英文。然而，這種蹭熱小把戲玩多了，未必管用，於是就要在蹭熱上再製造新聞，炒一炒。

日前我們就看到了以下的新聞報道：「加拿大政府作為論壇主要贊助方，擔心激怒中國大陸政府，揚言撤銷贊助；台灣外交部表示，尊重論壇頒獎結果。」這樣一來，一個狗屁算不上的頒獎活動就「上升」到「兩國三方」、「外交層面」。人們要等着看熱鬧的是北京會有甚麼反應？若有反應，那就可以大炒特炒，這個狗屁不是的獎項就能名揚世界。

而加拿大政壇已經炒了起來，一位保守黨領袖猛批「杜魯多政府暗中支持中共，令人失望」云云。