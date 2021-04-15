許多西方人尤其是美國人，對中國的印象依然停留在幾十年前剛改革開放的年代，以為中國只能繼續追隨美國的步伐、聽從美國的指導、遵從美國制訂的所謂國際秩序。他們不知道那個年代已經過去，當今中國與幾十年前不可同日而語，再也不可能逆來順受，任人擺布。

提出修昔底德陷阱的美國政治學者格雷厄姆引用中國歷史上的「澶淵之盟」，試圖從中找到中美博弈的靈感。所謂澶淵之盟，是北宋和遼國經過多次戰爭之後締結的盟約，宋每年要向遼進貢歲幣銀10萬両、絹20萬匹，被視為喪權辱國的城下之盟。雖然該盟約為宋和遼換來百多年和平，但宋朝君臣從此忘戰苟安，重文輕武，完全忘記收復燕雲十六州的雄心壯志，導致北宋國力日弱，民風委靡，最終亡於金國。

站在美國的角度，當然對澶淵之盟夢寐以求，但對中國而言，絕對不會讓歷史重演。畢竟世界已進入百年未有之大變局，中國崛起與美國衰落形成鮮明對比，雙方實力不斷拉近，美國已沒有資格居高臨下同中國說話，更沒有能力迫使中國屈服。尤其是經過新冠疫情的考驗，兩國治理能力高下立判。美國號稱擁有世界最先進的醫療技術和設備，居然成為全球感染和病歿人數最多的國家；反而醫療衞生條件被視為相對落後的中國，成為世界最早控制疫情的國家，而且是去年唯一實現經濟正增長的主要經濟體。過去不少中國人習慣於仰視美國，將美式民主奉為圭臬，而現在這種觀念已明顯改變，中國人愈來愈有自信，由仰視美國漸漸變成平視美國。

反而美國愈來愈沒有自信，也愈來愈焦慮。他們不願接受中國崛起的事實，企圖靠打壓對手來維護本身霸權，奈何力不從心，只好拉攏盟友圖以眾凌寡。但歷史將會證明，西方不亮東方亮，中國崛起是大勢所趨，美國所做的一切注定徒勞無功。