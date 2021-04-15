港府計劃以3階段放寬食肆措施，迫使員工及食客打齊兩針疫苗，每枱人數可增至12人。各界恐防有僱主為了增加生意，會解僱沒有接種兩劑疫苗的員工。食衞局局長陳肇始翌日出來撲火，說會與業界商討，但原來政府制訂政策，事前竟然沒有足夠諮詢，公布後才急急修補，難怪每每招來怨聲載道。

政府心急想疫苗清貨，人盡皆知，但使出手段卻未免太「低莊」，最令人看不過眼是利用市民思念家人之情來催谷打針。安老院舍及殘疾人士院舍停止探訪超過一年，長者和親友被迫分隔，除非是特別事故例如瀕死才有機會見面，將心比心，是多大的煎熬。雖然院舍推行樂齡科技，透過資訊科技保持聯絡，但始終不及面對面的探訪。勞福局局長羅致光對此又有新主意，稱親友完成兩劑疫苗注射，並於探訪前完成快速測試，可以進行探訪。

政府有時是好心做壞事，但今次好明顯是不懷好意，表面上放寬讓家人探訪長者，似乎是德政，實際上把疫苗接種與院舍探訪掛鈎是不合情理。專家指出，疫苗是防止人身受到病毒的侵害，打了疫苗減少重症或死亡的機會，但不代表身體上不會帶有新冠肺炎病毒。所以接種疫苗後仍然需要戴口罩，以免成為病毒散播者。院舍禁止探訪的用意是防止外間將病毒帶入，造成大爆發。既然打了疫苗不能防止訪客播毒，為何還要與探訪掛鈎呢？真正需要的是測試結果，只要有憑據證明沒有帶病毒，便應該放行讓親友可以探望長者。

同樣道理，公立醫院取消了探病時間多時，造成不少病人死前沒法與家人見面，終生遺憾。其實外界一直有建議，如果家屬或探訪者有測試證明沒有帶病毒，便應該可以讓其進入病房探望病者。以特區政府的思維，隨時會把接種疫苗與病房探望掛鈎，信不信由你！