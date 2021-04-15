日本政府日前宣布，兩年後會把儲存的過百萬噸福島輻射廢水稀釋後排放入太平洋。

事緣福島第一核電站於2011年因地震和海嘯受到嚴重破壞，輻射廢水每天有140噸，儲在1,000多座儲存槽，到2022年秋天將會儲滿，日本政府遂決定把廢水稀釋後排出大海，直至2041至2051年拆卸和清除核反應堆完成為止，而廢水稀釋度是日本國家標準的四十分之一以下。首相菅義偉表示，未來會接受國際原子能機構（IAEA）的監察。東京當局強調稀釋會使廢水的核輻射低於飲用水。然而，國際環保團體綠色和平的專家報告認為，這些廢水會威脅人類DNA。亦有人認為，把廢水排入大海，全球海洋都會被污染，遺害極大。

不少專家提出不同意見，到最近向日本政府提出3個建議：一、稀釋廢水排入大海；二、把廢水蒸發，然後排放至大氣層；三、兩者兼用。而日本政府最後採用了第一項。日本公布決定後，各方的即時反應有：一、美國支持日本的做法，指日本採用了符合國際接受核安全的模式。二、台灣未有強烈不滿，將持續向日方表達關切。三、中國認為做法極不負責，指國際原子能機構專家組評估報告，福島核電站的廢水含氚，排入海洋會造成污染，嚴重損害國際公共健康和周邊國家人民的切身利益。四、南韓深表遺憾，會通過國際或國內監測體系發現問題，將向日方索賠，並要求終止排放廢水。

民間團體則反應強烈，南韓團體組成「脫核市民行動」，並界定日本這「決定」是「核恐怖活動」，會謀求一切手段阻止廢水入海；台灣的「廢核行動平台」嚴正反對日本將鄰近地區的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射威脅之中；日本「全國核爆受害者第二代團體聯絡協議會」表示不滿，指無論輻射量多少，都構成人的健康風險；日本漁業組織亦反對，擔心日本魚獲會被抵制。

好明顯，廢水事件在國際上派系分明，親美、日的站在同一立場，支持日本，其他則以環保立場堅持反對。筆者亦反對日本決定把廢水排放入海。由於氚是很難分解，魚吃了會留在體內，人吃了魚則留在人體內，長遠一定影響健康，綠色和平的報告不無道理。筆者提出可行的建議：一、福島已少人居住，空地可全建儲存槽；二、興建大規模地下儲存槽，儲起全部廢水至拆卸核反應堆或有新科技出現為止。也提出天真的建議：一、把輻射廢水運到月球；二、放個極小型氫彈（沒有輻射）炸毀核電站，一了百了。

日本自己決定，卻影響全球人類的健康福祉，公道何存？