本地新冠確診個案持續減少之際，外地輸入個案依然無日無之，尤其是南亞國家的輸入個案愈來愈多。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，今個月首12日已經錄得102宗輸入病例，當中92宗分別來自菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦，再次要求港府考慮禁止從這些地區出發的航班抵港。

香港要實現清零，口岸把關絕對不容有失，上述地區的疫情仍然嚴峻，印度日前單日新增逾15萬宗確診，再創新高；菲律賓等地的輸入個案更屢屢發現傳播力極強的變種病毒，一旦流入社區，所有抗疫努力勢必付諸東流。專家已不止一次要求港府禁止南亞國家的航班抵港，但林鄭等廢官一直置若罔聞。人們實在不明白，禁止南亞人士入境對香港究竟有甚麼損失？為何港府至今不肯作為？

沒錯，本港對菲傭和印傭需求甚殷，但這也不是任由病毒流入的藉口；至於暫緩印巴人士入境更看不到有甚麼問題。去年底英國變種病毒肆虐，港府也跟隨歐洲做法，禁止英國航班抵港，直到近日才取消禁令。英國港人的數量肯定不比印巴港人少，林鄭也可禁止英國港人回港，何以印巴例外？更何況，印巴有大量假難民湧港，對香港治安和財政造成沉重負擔，現在正好藉防疫之機禁止假難民犯境，何樂而不為？

說到底，這個政府行事顛三倒四，施政倒行逆施，所思所想完全與民情脫節，導致民怨沸騰、抗疫一塌糊塗根本是咎由自取。由林鄭到各司局長，個個養尊處優，不知民間疾苦，連抗疫措施都是想當然，應做的不做，不應做的偏要做，怎麼可能不是亂象四起、阻力叢生？

別說禁止南亞航班抵港不肯做，就連派5,000元消費券都冇嗰樣整嗰樣，有去年的派現金機制不用，偏要另闢蹊徑搞電子支付，結果單是行政費已高達6億元。市民對政府的怨氣愈演愈烈，豈是無因！