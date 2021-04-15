香港電台《鏗鏘集》節目的原班人馬被暫停拍攝工作，只能負責做資料搜集，之前已製作的部分節目或許要棄用，浪費了公帑，製作團隊可能會被追討賠償。有人認為港台的新措施過分，說天底下哪有要員工倒賠的道理。我同意停播加倒賠的懲罰方式十分罕有，但那也是「黃絲」群自招的，他們習慣了以賴皮與使蠻的方式作抗爭，完全不懂圓融與妥協，往往將對手逼到再無轉圜餘地，非得要下殺着不可。所以我常說「黃絲」們大多「唔識做人」，根本就不適合在一個正常社會混下去。

譬如2019年的反修例風波，京港政府不是一開始就硬繃繃的，大型示威活動掀起後未幾，管治班子為怕眾怒難犯，已宣布暫緩推出條例修訂議案，反對派卻仍不依不饒，政府又分別再宣布修訂案「壽終正寢」和正式撤回。阿爺一而再地釋放善意，也再三勸喻泛民主派應以理性方式為香港社會謀發展，但他們就是不理，只一股勁兒地鬧下去，使管治者覺得退無可退，結果就只能採用雷霆手段，一舉通過了《港區國安法》，將反對派「一鋪清袋」。

《鏗鏘集》製作團隊的失敗，也是同樣道理。這個節目素來立場偏頗，外面的批評鋪天蓋地，別的不說，單是筆者，早在2014年就開始在專欄中指出該節目的觀點有失持平，這些年來，仍一直撰文提醒。同樣的問題，去年本欄也曾發文提醒過本地一家商營電台的長壽廣播劇，說他們在節目中問特首「幾時死」，是過了言論自由的合理尺度。我不敢說是本欄的功勞，更大可能是得力於其他聽眾的投訴，結果該劇的製作者馬上從善如流，如今節目內容已比之前平和、中肯得多了。

唯獨是香港電台某些製作人員，他們對上司和外面的意見一律充耳不聞，這些人你不用大棒子打下去，他們是永遠都不會覺醒的。