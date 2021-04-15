澳門特首賀一誠稱，港澳恢復通關的前提是香港連續14日零確診。眾所周知，「清零」嘅定義係連續28日，即橫跨兩個潛伏期冇出現本地個案，如今降低到14日零確診，即可以「有得商量」。賀一誠幾次提到澳門清零已有一段相當長嘅日子，言下之意，何以香港連14日都做唔到？

賀一誠在立法會回答議員提問時，指喺疫情衝擊下，澳門手信業經營有一定困難。澳門主要靠香港旅客買手信，內地旅客就算再多，未必能立即帶動手信業復甦。佢講得好白，明言澳門其實好需要香港人過去旅遊消費，但都有一定條件，一是香港起碼要連續14日零確診，才可以走下一步；二是會以澳門市民安全為依歸。

看官，作為行政長官，一橋之隔嘅澳門，講嘢就係夠謙厚，而最重要就係「心中有民」，賀一誠那句「以澳門市民安全為依歸」，已經道盡管治之道。

反觀香港政府，為誘市民打針，無所不用其極，日前公布分階段放寬堂食限制措施，惟以完成接種疫苗作為放寬條件，飲食業界紛表憂慮及質疑。有餐廳東主表明不會強迫員工接種疫苗，事實上，實行起來有一定困難，尤其餐飲業員工流動性大，要經常保持所有員工均接種疫苗肯定不可能。再講吖，店舖檢查顧客是否打針亦容易產生摩擦，一個「安心出行」已經問題多多，喺繁忙時段根本難以認真執行。

其實，港府最終目標係迫使食肆員工及食客打齊兩針疫苗「谷數」，完全沒有以港人安全為依歸。食衞局局長陳肇始仲話，若市民因為身體狀況未能接種疫苗，日後要有醫生證明解釋他們是不適宜打疫苗。市民怒斥庸官離譜，譏諷係「種族隔離」，倘真如此，新措施只會變成「苛政猛於虎」，令市民更加不滿，更抗拒打針！庸官抗疫無能，連續14日零確診都做唔到，遲遲不堵截高危南亞疫源，一味逼人打針盞嘥氣！