特區政府須旗幟鮮明地教育市民認識破壞國家安全的罪行，反對一切破壞社會秩序、搗亂香港繁榮、分裂國家領土和主權統一的陰謀和罪行，從而提升港人的國安意識和警惕。

而要進行有效的教育，不是脫離實際講些門面話，而是要實質認清和分辨自2019年爆發的黑色暴亂的港版顏色革命性質是「港獨」顛覆分裂陰謀，讓「港獨」和各種分裂勢力沒有市場。

可是特區高官竟同中央唱反調，只重彈特區自己炮製的「社會事件」的荒謬老調，蓄意掩蓋黑色暴亂的罪惡性質，試問怎能發揮政府教育市民團結對敵的帶頭作用？北京早在香港暴亂爆發不久便指出必須「止暴制亂」，這樣簡明清楚的中國語文表述，難道有這麼難理解嗎？為何特區政府手執權柄的高官的金口總是講不出「暴亂」二字，並呼籲市民去制止呢？

香港開埠以來從未發生過有拘捕逾萬人的暴亂，根據保安局向立法會提供的資料顯示，2019年6月9日至2021年2月28日，共拘捕了10,242人。從電視新聞報道暴動現場所見，明顯看見被捕者只是每場暴亂參與人數的鳳毛麟角，說這是香港的世紀暴亂絕不為過。目前已有2,500多名被捕者進入司法程序，約720人被控暴動罪，383人被控非法集結罪，327人被控藏有攻擊性武器，無論執權柄高官怎麼為暴徒塗脂抹粉，這些罪行都不屬甚麼「社會事件」吧？起碼也是嚴重刑事罪行吧？

教育局日前交代有200多名教師涉專業失德被投訴需調查，初步有約40名教師的指控成立，再多一名教師將被取消註冊。再看被捕逾萬人中四成是學生，未成年又佔四成，最小年紀只有11歲，可見由教師帶頭和鼓吹暴亂不是更令人驚心動魄嗎？

特區政府倘若仍然採取掩耳盜鈴的態度，繼續採取自欺欺人的「社會事件」說法，誤導輿論，就是蓄意催眠市民，加重加深暴亂的禍害。