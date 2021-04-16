世界視線：美軍撤出阿富汗　反恐亂華全爛尾

美軍從阿富汗全面撤離再起糾紛，事件雖有變數，但到今年9月11日前，歷時20年的軍事行動必會終結。這場戰爭終於可埋單計數，美國勝了嗎？當然不，相反美國有3大敗績。不但反恐爛尾，而且死傷枕藉、燒金無數卻無改阿富汗亂局，甚至美國想藉此反華亂疆，圖謀也破產。美軍這一撤，說是既不光彩、也無榮光實不為過！

阿富汗戰爭，是美國史上迄今最長的一場戰爭，也是繼韓戰後，美國再嘗泥足深陷苦惱的戰爭。就在美國政府放風拜登將作宣布時，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀也正在歐洲一家家敲門訪問，美國已部署好先向北約成員國通報及解釋，讓北約盟軍也同步進行。似乎，這個秋天，阿富汗終有望自主，只是，中亞政局的憂慮也更深。

美國今次全撤，不少國際輿論均認為是灰溜溜的回祖家。畢竟，20年來，製造大量人命傷亡之外，美國政界也太多不滿，美國在阿富汗投擲無數銀彈，美國國會一年前的文件便披露，美國19年來在阿富汗花最少2.4萬億美元，結果呢？當然是損手，特朗普談阿富汗問題時，還表示須終結「無休止」戰事，可見其中的無奈。美國2001年出軍阿富汗時，聲稱要反恐，美國最終卻是與當年的恐怖分子對手塔利班簽署協議，藉此擺脫阿富汗泥濘，這是反恐還是聯恐？大家評一評吧。

美國聲稱要把民主自由帶給阿富汗人，20年後，阿富汗人的壽命更短、國家更亂。活在「自由民主」之地，為何有這樣的反差？國家外交部發言人在例行記者會上踢爆美國圖謀，披露美國前國務卿鮑威爾的辦公室主任威爾克森在2018年的一次演講，美軍之所以派兵阿富汗並駐防多年，目的是要輻射中國的新疆，希望攪動維吾爾族人反華，然後以中國內亂再衍生動亂，從內部垮塌。這個圖謀如今也破產。至此，美國的3大使命一一落空。美國大兵快將全數回家，美國人應很快會來結算，從曾在阿富汗駐軍10萬人，到20年後一兵不留，這場博弈，成績究竟如何？請交代！