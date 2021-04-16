產評：內循環缺人難成　谷生育打長期戰

中國經濟改革開放逾40年，成績雖有目共睹，但早年長期實施計劃生育，再加上這些年樓價急飆及製造業轉型，致使生活成本被推高，就業出現結構轉變，皆影響了「人口紅利」的可持續發展。目前人口「高齡化」遇上「少子化」，非單不利生產力，更會嚴重抑制內部需求，終會使「內循環」戰略事倍功半，更遑論要與美國打經濟持久戰！

誠然，世界各地政府為經濟發展作中長期規劃，少不得要掌握人口數據，才能精準布局，中國亦不例外，既已成為全球第二大經濟體，與美爭霸又無退路，在「計劃經濟」道路上，就更需要加強生育規劃，不容出亂子。眾所周知，經濟離不開供應端和需求端，若人口增長持續放緩，意味需求端增長無以為繼，而供應端亦沒有足夠的勞動力支援，結果是供、需二端都失去動力。再者，人口老化，社會福利開支負擔隨之增加，若未能確保經濟增長，持續創造新價值，將走進衰退蕭條之路，尤其14億人口本是中國抗美的優勢，亦是有別於日本經濟「迷失30年」之處。

如是者，檢討人口政策，更精準分配資源，為中長期發展布局，乃中國當務之急。畢竟，任教育如何完善、科技如何進步，都難以完全彌補人口下降所帶來的衝擊。可要鼓勵生育，並非單單說解除限制即可，回看2014年後，內地已正式落實「單獨二胎」政策，2015年二胎政策全面實施，但2016年以來人口增長率還是逐年下降，皆因年輕人不願意生孩子，正正說明政策力度不足。試想想，一孩政策下成長的孩子長大了，要供養父母，婚後夫婦要兼顧雙方父母祖輩，生育後家庭的老弱擔子之重可想而知。

是故，若當局下決心應對人口問題，就別再以為光喊「放生」就能見效，更重要的是建構鼓勵生育的環境，由婦女懷孕、託兒，到入學、醫療、住屋等綜合社會配套，以至提供財政補貼、稅收寬免、發展保險、年金等金融產品等，完善養老制度，也有其必要，務求加強適齡人口生育的信心，否則這個發展難題，將成為中國崛起的一大絆腳石，甚至淪為第二個日本！要知道，上世紀八十年代日本作為世界第二經濟體，也曾令美國感到芒刺在背。

中美爭霸，除了是財政與政治實力、天然資源、科技等的競賽之外，人才配合亦是關鍵，各範疇皆需要人；強化「內循環」，安內攘外，同樣缺人不可。相比美國能靠移民，中國實需將人口轉型提升至國家戰略層面，才能打好這場仗！