正論：揮霍公帑如倒水　無能政府真敗家

特區政府無能已是人所共知的事，但無能到連如何應對假新聞都不懂，要耗費5,000萬元重金禮聘公關顧問公司研究一番，而且研究至今毫無進展，則無能也不足以形容，直情是低能反智，同時反映這個政府錢多人傻，如何揮霍都不肉赤。事實證明，港府不僅視民望如浮雲，更視公帑如糞土，使錢如倒水豈止這一筆，單是砸巨額公帑養食碗面反碗底的香港電台、「億億聲」滅鼠而愈滅愈有、狂燒數十億元供養假難民而治安毒瘤愈養愈大，皆證明這個政府敗家透頂，納稅人最是冤哉枉也。

政府新聞處去年花費約5,000萬元聘請公關顧問公司，研究全球主要持份者當前對香港的觀感，圖提升外界對港信心，當中包括如何應對假新聞。有議員在立法會財委會上質問研究進展，批評政府宣傳費用不菲，公關顧問公司的合約更即將到期，惟研究至今不見成效，要求當局交代。難為民政事務局局長徐英偉面不紅、氣不喘直認未有研究結果，聲稱新聞處正研究應對策略，又自詡政府「走得快過假新聞」，擺出胸有成竹狀；惟一問及到底有何對策，則推諉疫情，認為「疫情下未必是推行的好時機」。言下之意，即是錢使了，無成效不是政府「不做嘢」，而是疫情之下「無法做嘢」。

隨着社交媒體普及，人們散播及接收訊息的渠道包羅萬有，任何人也可製造輿論再無限轉發，假新聞由是大行其道。這兩、三年來，港府飽受謠言和假新聞攻擊，「新屋嶺性侵」、「太子站打死人」等，多麼聳人聽聞的謠言也有人深信，為黑暴添上助燃劑；去年3月疫情迭爆，網上隨即傳出內地即將停產廁紙不再供港，以致全城瘋搶，超市廁紙甚至成為劫匪搶掠對象，淪為國際笑柄；到了7月疫情高峰，又傳出港府將實施「禁足令」停工停市7日，弄得人心惶惶。

港府每次都是被動捱打，任人魚肉；而且每次都是拒絕用腦，懶去作為，不是將追查造謠的責任推給警方了事，就是斥巨資請人研究敷衍輿論。正是港府高官皆懶政塞責，才會有花費數千萬元公帑聘請公關顧問公司研究應對假新聞的敗家事發生。

說是敗家絕對沒有誇張。應對假新聞並非甚麼難事，何德何能值5,000萬元去研究？何況港府擁有龐大行政資源，既有新聞處，又有港台，加上互聯網社交平台發達，只要善加利用，發放正確資訊、反擊謠言抹黑有甚麼難？偏偏這班尊貴的特區高官，坐享高薪厚祿卻無所作為，寧願送錢給人研究復研究。人們不禁要問，特首不是有行政會議成員作為她的智囊嗎？這班自命高人一等的精英不能給予有建設性的建議嗎？退一步說，本港反中亂港的傳媒雖然不在少數，但有經驗且緊守崗位的正義傳媒亦大不乏人，要是高官禮失求諸野不恥下問，這5,000萬元公帑又何需冤枉來冤枉去？

不吃白不吃，不花白不花。庫房一分一毫皆來自納稅人，並非出自廢官口袋，怎麼花都不會肉赤，自然大手大腳，使錢如倒水一般。港府這些年來用於聘請各大學或機構進行顧問研究的開支堪稱天文數字，隨便一個項目，小則數萬元，多則數千萬元，到頭來有甚麼研究成果，對施政有甚麼裨益，納稅人無從得知。甚至乎，特首和司局長在疫情下減薪一成滿了一年，即急不及待回復原有高薪，而且「愛屋及烏」，預留2.46億元獎勵公務員偕親友外遊，都在在證明這個政府閒錢太多，不想方設法花掉也對不住自己。

當然，要數港府的敗家所為，真是數天光也數不完。單是一個香港電台，年花逾10億元營運，節目內容卻極度偏頗，儼然反對派喉舌，甚至在港府發表港台檢討報告後，這個廢電台也沒有知恥近乎勇作出改善，昨日更被揭發一名兼職記者藏有仿製手槍欲闖入警察學院採訪被捕，而且這名記者早有前科，曾於黑暴涉及襲警。對於如此一個藏污納垢的公營廣播機構，港府直到今天仍不捨得關掉，還要擺出小罵大幫忙的姿態姑息養奸，除了錢多人傻，還能叫市民如何理解政府的所作所為？

至於食環署每年用於滅鼠的開支便超過二億元，今個財政年度甚至比去年增加1,700萬元至2.59億元，捉一隻老鼠的成本超過4,000元，堪稱天價，然而本港鼠患毫無改善，而且愈演愈烈。從食環署年接逾萬宗鼠患投訴，到本報獨家揭發多個公共街市驚現「群鼠噬豬殼」，再到外賣意粉駭然附送老鼠頭，皆見本港鼠患已到了全城恐慌的程度，到底這些錢都用在哪裏了？

更不必說，當港人遭受暴疫打擊，失業率高企，民不聊生，哀求港府設立失業援助金之際，高官板起臉孔拒絕，卻對來港白吃白喝無惡不作的南亞假難民來者不拒，提供各種人道和法律援助毫不吝嗇，7年狂燒60億元公帑眉頭不皺一下。到底是港人命賤如泥，還是港府對假難民特別慈悲，難道高官不用向納稅人解釋嗎？

一方面大呻財赤高企，一方面大手筆揮霍面不改容，就連派發電子消費券都「未見官先打三十大板」，行政費高達6億元還認為物超所值，偏偏對惠民措施錙銖必較，甚至密謀來年加稅，這個政府之倒行逆施，已到了天怒人怨的地步。官富民窮從來都是民怨之源，這個政府除了敗家便一無所有，一旦金山銀山耗盡而民怨火山大爆發，悔之晚矣！