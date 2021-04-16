功夫茶：中式步操展雄姿　一舉掃除戀殖風

世界局勢儘管多變，之不過大趨勢係東風壓倒西風！毛澤東曾豪氣地話，金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。今日歡呼孫大聖，只緣妖霧又重來。功夫茶就把酒酹滔滔，心潮逐浪高，今日歡呼紀律部隊嘅中式步操，只緣紫氣又東來！

嗱！尋日係港區國安法頒布實施後，紀律部隊5間訓練學校舉辦開放日，其中喺黃竹坑香港警察學院，警隊首次公開表演專業中式步操，連同飛虎隊、反恐特勤隊和衝鋒隊作反恐演練示範、警察銀樂隊演奏表演，極盡視聽之娛。只見儀仗隊警員擺手嘅高度與以往不同，冇伸直至膊頭高度，而腳部亦比以往腳踭先觸地，改為「鵝步」，即腳部向前踢起，着地時整個腳掌着地，喺表演中警員配合音樂，進行咗多次轉槍、變換隊形、來回步操等動作，賞心悅目之至！

另外，中式步操嘅部分口令亦改為廣東話，如「向右看齊」、「齊步走」，「立正」等。警方表示今趟嘅專業步操表演加入中式步操元素，加強國家安全意識。事實上，香港早就唔係英國殖民地，要徹底去殖化，回歸24年，若然紀律部隊仲維持英式步操，試問成何體統？中國先至係香港嘅主人，梗係要端正主人家嘅態度，將殖民幽靈掃地出門！呢，真係唔講都未必知，原來入境處係最先用中式步操及起用女將嘅部門，認真有新思維，難怪入境處服務經常推陳出新，方便市民。

至於海關亦安排38名護旗方隊和28名儀仗隊人員參與中式步操和升旗儀式，全程由副關長何佩珊檢視，她指步操對海關意義重大，講究人員服從性和專注力，表演期間要充分表現出合作精神。咁有團隊精神，難怪屢破走私毒品大案！

此外，懲教署展示儀仗隊中式步操表演，俗稱黑豹部隊嘅區域應變隊表演、警衞犬隊表演、心戰室體驗，亦各有特色，可見花咗唔少心血去調整和訓練。而消防及救護學院，除有中式步操表演，亦開放多個訓練設施供市民參觀。

總括來講，警務處、海關、入境處、懲教署及消防處共5支紀律部隊自2月22日起，喺香港警察學院舉行嘅中式隊列培訓班，有近80名步操教官受訓。培訓時間雖然不長，但有如此成績，算唔錯！今後再加以學習，必能更上層樓。講開又講，本報作為香港第一大報，關心時事關心社會，東方報業集團早於去年7月已提倡港府應撥亂反正，回歸成20多年，紀律部隊若然仲維持英式步操，除咗肉酸，更加縱容公務員有戀殖心態，導致官場疑出現「雙重效忠」！依家中式步操總算邁出正確第一步！端正主人家心態，去殖化要徹底，試問全港有邊個會好似東方咁，提出咁好嘅建議呢？好嘞，幾時去埋法官頭上嘅假髮先？