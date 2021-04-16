西方民主體制，一直宣傳為可以克服社會矛盾，疏導衝突，一切可以文明的討論爭辯和投票解決。而且在選舉民主的政制以外，還有公民社會作為監督、補充。然而，這二、三百年英國倡導的民主體制，表現得十分不如理想，且負面因素層出不窮。

從開始，英國的民主政制支持英國的帝國主義、殖民主義，美國的民主建基在奴隸制之上。而在18、19世紀，整個歐洲各國都在海外爭奪殖民地。其中，不見歐洲民主體制有何反對。

從歷史現實看，奴隸貿易、殖民地，以及掠奪式的侵略，不僅是英美歐洲資本主義的基礎，也應同樣是它們的民主體制的支撐，二者分不開關係。於是，其他國家要成功地實行民主體制，豈不是也要重複它們醜陋的歷史，以鄰為壑嗎？或許這正是在20世紀以來不少國家獨立後，施行西方民主體制，結果大多以失敗告終。不但政治不穩，且社會分裂，經濟衰落。

近幾十年，西方民主體制的自我調整是公民社會的發展，似是補民主政體的不足。但民主政制不可能與建制的既得利益有所分割，反而從英國及美國的例子，便是建制的組成，受既得利益所挾持，維持少數人的統治。公民社會的冒起，便是建制以外的利益勢力的反抗。

於是，地區、社區利益、環保、文化保育，乃至受壓迫群體的人權、自由、平等都成為了公民社會反抗建制的重點課題。一時之間，借着建制統治的社會、經濟、環保諸問題爆發，公民社會開始與建制分庭抗禮，民主體制似有自我療愈的能力。

可惜，曾幾何時，綠黨入了政府，成了建制。公民社會的NGO，受政府各種資助，性質逐步轉變。原來着重本國的環保、保育、弱勢社群的利益，要求建制讓步，卻轉移至對外國的人權自由的推動，且把英美歐洲醜陋歷史中的對外國外族的歧視貶低，不加檢視，接收下來。用向國外推行它們的民主化來滿足它們心底下傳教和殖民的心態。

在政府（建制）通過資助把持了它們方向後，建基在種族歧視和殖民主義的意識形態，西方公民社會從國內反建制轉變為民主化的傳教士，英美歐洲殘餘的帝國主義的幫兇，性質角色轉變。

一是證明公民社會的脆弱、無用，既不能抗衡國內建制的暴政，反變成在海外助紂為虐。二是公民社會的概念混淆、膚淺，妄把社會看作一體，用一體掩蓋社會的結構矛盾。結果公民社會與選舉政制同樣為建制和資本所操縱、利用。