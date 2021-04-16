拜登政府和特朗普政府要遏制中國、打垮中國的戰略目標完全一致，但手法不同。特朗普十分傲慢和輕視北京，以為單打獨鬥和一味蠻幹、「極限施壓」就能打垮征服中國。拜登比他狡詐老道，他知道今日之中國堪稱第二，老美單打獨鬥絕無勝算，只有拉幫結派、聯合盟友，加上使用軟硬兩手才有希望。

對這種「反革命的兩手」，北京十分熟悉。在中共長達百年的革命鬥爭中，在和各式各樣的內外敵人較量時，中共用革命的兩手對付反革命的兩手並取得勝利，以殘酷複雜、驚濤駭浪、危險重重而論，時下拜登玩弄的反革命兩手，只屬小兒科。

日前，「拜登兵分兩路」，派出特使克里飛抵上海，和中國「就中美氣候變化合作」問題展開討論，就「聯合國氣候變化框架公約」等「交換意見」。同時，拜登又派出民主黨前參議員多德和兩位前副國務卿訪台，聲稱此乃「首個非官方代表團訪台」，實際上官方色彩很濃。

克里特使抵滬，是軟的一手，這個訪台團是硬的一手。OK，中國接招，廣東海事局宣布，解放軍於周四至下周二，在台灣海峽附近的南澎列島實彈演習，每天早上8時至傍晚6時禁止船隻駛入。中國軟的一手對付拜登軟的一手乃周旋之策，以虛對虛。中國硬的一手對拜登硬的一手乃真拳打出，以實對實。對台灣當局「勾連美國，抗中謀獨」，以實彈和封鎖台海痛擊之！

北京的回應，清楚的告訴拜登政府，和中國玩這等反革命的兩手，這等軟硬兼施的伎倆沒有用，是達不到「戰略目標」的企圖。老美通過和台灣加緊勾連以支持「台獨」，中國就會向武統台灣邁進和作出更多準備，就會讓台灣當局處於惶惶不可終日之中，就會疲於奔命，消耗大量人力、物力、軍力，就會讓北京的武統施壓常態化、常規化，就會步步進逼，令台灣危險加劇。不過，現在的拜登政府正在為自己有別於特朗普的做法而自鳴得意，以為會獲得成功，看來還需要多吃苦頭教訓他吧！