從一滴水看世界，從日本排放核污水看各地政府的反應，就知道誰真實、誰虛偽。中國和南韓政府表示強烈反對，後者更即時召見了日本大使當面抗議，這是基於本身以及國際海洋安全考慮之下最真實反應；相反，美國政府一方面公開支持日本的排污決定，一方面悄悄更新禁入食品的名單，將許多日本食品註明為核污染可能對美國消費者造成健康威脅，簡直虛偽到了極點。

如果說日本以鄰為壑，美國顯然是助紂為虐，這些國家平時滿口民主公義、普世價值，實際上自私自利、齷齪不堪。他們為了對抗中國的政治需要，一直狼狽為奸，如今更拿海洋環境安全、人類生命健康開玩笑，這不是世界公敵又是甚麼？如果老美認為自己距離日本遙遠，核污水對其影響不大，那就大錯特錯，同住地球村，誰也無法幸免，今天美國包庇日本，明天必將自食惡果。

同樣不可思議的是，台灣當局對日本排放核污水的反應輕描淡寫，僅表示「關注」，連「反對」二字也不敢說。台灣駐日代表謝長廷甚至充當日本代言人，聲稱稀釋後的核污水可以「飲用」。事實果真如此？如果稀釋後的核污水可以飲用，日本為何還要大費周章排入大海？這不是浪費食水嗎？早前日本首相菅義偉視察福島核電站時，工作人員拿出淨化後的核污水，聲稱已達到飲用標準，菅義偉面對記者鏡頭也拒絕喝下。既然謝長廷充當日本代言人，何不替主人喝下這杯核污水？

眾所周知，台灣與日本只有一海之隔，日本排放核污水，台灣首當其衝，受害最重，但蔡英文當局卻連台灣人的權益也不敢維護，實在可恥可悲。相對於南韓政府據理力爭，不卑不亢，台灣當局低聲下氣，奴顏婢膝，恰成鮮明對比。說穿了，台灣除了不敢得罪日本，也因為美國已表態支持日本，台灣自然要站隊，這正是作為洋犬的最大不幸。