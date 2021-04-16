庚子鼠年在日曆上過去許多個月了，但香港的「鼠年」依然賴死未肯走，似有長期停留的迹象，市民聞鼠色變，本港的鼠患有多嚴重，只要看新聞隨時都可以感受，平常在餐廳買外賣食物，意粉內竟然藏着老鼠頭；師生上課的時候，突然有老鼠從天花板跌下來，這不是電影的橋段，而是真實在日常生活裏面發生，香港不再以國際金融中心聞名，而是世界鼠患黑點了。

何文田名校爆鼠患，校園內多處包括小食部、課室及教員室都有老鼠出沒覓食，大搖大擺於走廊遊蕩，更有「肥鼠」從課室天花墜下，師生對抗新冠肺炎之餘，還面對感染鼠疫的風險，「雙疫」夾擊，求學變成求生記。有指校園附近有地盤近月施工，鼠蹤隨即大大增加，學校山坡旁的樹木大多被砍伐，老鼠無處棲息，因而走進學校及民居。

餐廳相信不會自己養老鼠趕客，學校裏面做實驗需要白老鼠，應該不會養坑渠黑老鼠吧，究竟鼠群從何來，那就要問負責防治蟲鼠的部門了！

老鼠當然不會是石頭爆出來，有垃圾廚餘地方就會有老鼠。回歸以來，香港環境衞生日益惡劣，負責清潔街道及市容的食物環境衞生署明顯失職，年花數億元滅鼠，但9區鼠患的指數進一步惡化，東區及油尖區成「重災區」，創過去10多年來新高。

防治鼠患的開支逐年增加，2019至2020年度花2.18億元，2020至2021年度升至2.42億元。2021至2022年度更增加至2.59億元，開支增長及收效赫然是「反比」，港官真的典型「大花筒」，倒錢落海，鬧多少次都死性不改。老鼠四處匿藏游走，只要有一處地方出現鼠蹤，涉事整個區域都難以幸免，恐怕都會出現衞生問題。無論衞生或鼠患，食環署責無旁貸，公帑養這樣的一個部門，卻變相養老鼠，納稅人欲哭無淚。