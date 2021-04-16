5歲女童於2018年被生父和繼母虐殺案件，最後高院裁定其生父和繼母謀殺罪成，而繼外婆則涉及忽略女童Z和當時年僅8歲的兄長X，罪名成立。小兄妹遭虐待方式有藤條、衣架和拖鞋虐打；掌嘴、睡地、罰企、罰跪、拳打、剪刀戳身體、不准進食、拋高至碰到天花板，舉高後左右搖晃等等。專家證人何栢良醫生認為這是人間慘案，無人施以援手，希望事件可喚醒社會留意虐兒事件。

根據社署數據，由1999-2019年這20年虐兒數目上升了75%，至1,006宗個案。現時香港虐兒定義分為4種：一、身體虐待，如踢、踹、打耳光、拉耳、拉頭髮、鞭打、綑綁、香煙燙傷等等。二、精神虐待，如謾罵、嘲笑、羞辱、恐嚇、欺凌、丟棄衣物等等。三、性虐待，如強迫裸露生殖器、觸摸生殖器、對兒童使用情趣物品、異物插入等等。四、疏忽，如飲食、教育、醫療、衞生、衣物等出現問題，包括營養不良、不合身衣物、未有返學校等。今次虐待女童事件，繼母閨中密友及繼外婆都知道，卻沒有報警。可能認為這是家事，連清官也難審，不理也罷。當然亦可能是不敢講，如繼外婆擔心，若講了女兒就會被捕。現時香港無法定責任要求相關人士遇有虐兒事件必須報警，其實至少有70個國家已立法規定，一些專業人士，如教師、社工、醫生、護士、警員等，須強制通報懷疑虐兒個案，並定為法定責任，法例亦說明一些善意通報，必須保密，亦可免受民事和刑事檢控，通告者的工作亦不會受影響。相反，這些專業人士，遇有懷疑個案而不通報則會被判罰款，甚至監禁。另外，若一些兒童不自然死亡和嚴重受創，政府會成立獨立委員會主動調查事件。

兒童在成長期可說是孤立無援，他們沒有足夠人物脈絡、知識及資源，遇有問題只能向家人和老師求救及申訴。但現時虐兒個案約六成來自父母，最能愛護兒童的人物——父母和最能保護兒童地方——家，卻成殘害兒童之處，令人心痛和惋惜。現時香港保護兒童免受虐待及性侵犯法例條文，零散於不同條例，包括《侵害人身罪條例》（第212章）及《刑事罪行條例》（第200章），令舉證起訴困難，加上兒童定義不統一，14歲至18歲以下都有，體罰界線亦模糊，易被誤導和脫罪。罰則又輕更起不了阻嚇作用，以致保護兒童形式的多、實效的小。

5歲女童被虐致死，社會震驚和醒悟，政府是否也應醒覺起來，為虐兒問題成立專責委員會，檢討現時虐兒成因、防止方法、立法和建立機制，長遠跟進問題，以減低事件再次發生呢？