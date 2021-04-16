香港電台到底烏煙瘴氣到甚麼程度，不用港府煞有介事發表檢討報告詳述多宗罪，心水清的市民早就心中有數。只是別的機構會知恥近乎勇，有錯改之，但港台則是冥頑不靈，一條黑路走到底。繼聘請黑暴藝人為僱員後，昨日又有一名港台兼職記者，在採訪警察學院開放日途中遭警方截查，起出兩支仿製手槍及兩部對講機被捕。一哥其後證實，被捕記者在去年黑暴一役曾涉襲警，只是法庭判以無罪。事實證明，港台固然藏污納垢，法庭放生更起了鼓勵效果，一旦此人成功持槍闖入警校，將有甚麼可怕結果不問可知。

檢討報告早就揭發，港台除了有700多名節目主任職系的公務員外，還聘用約2,200名合約員工和特約服務提供者，但欠缺監察和培訓制度確保員工水平和質素，言下之意即是「圍威喂」，只要是自己友都可以進入港台分一杯羹，而這些「自己友」不約而同都是蟑螂老鼠。難怪港台人手愈來愈膨脹，節目愈來愈偏頗，每年耗費逾10億元公帑營運仍嫌不夠，還要求政府加碼。

從上述被捕的兼職記者背景可見，只有21歲，本身是知專學生，不是出於新聞系，到底何德何能成為港台記者？港台為何聘請一個半桶水兼有前科的學生做兼職，當中有何用人準則，是出於政治立場還是任何大專生都可申請，難道不需要向納稅人交代？

說穿了，港台無王管其來有自，過去已發生多宗「呃津貼」醜聞，加上前廣播處長梁家榮姑息養奸，吃官餉的公務員固然為所欲為，當正自己是山寨王；那些非公務員同樣聲大夾惡，將公帑當成提款機。現在就算廣播處長換了人，港台員工依然故我，再添醜聞可謂必然結果。

新官上任後，港台至今有3集節目被抽起，擺明浪費公帑。與其呢頭抽節目，嗰頭又有員工被捕，倒不如引刀成一快，將這個垃圾機構摺咗佢，省下的公帑撥入扶貧安老，拍賣地皮，正常市民肯定舉腳歡迎！