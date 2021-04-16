市民接種新冠疫苗後出現嚴重事故，是否與這些注射劑有關，終於有初步數據去說明問題了。疫苗科學委員會主席劉宇隆表示，香港打疫苗後出現急性中風及急性心肌梗塞的比率，每10,000人之中，分別有0.7個和0.43個；相對之下，同期沒有打疫苗而出現上述兩種急病的，每10,000人之中，則分別有1.84個和0.86個。

也就是說，沒有注射新冠疫苗而出現急性中風和急性心肌梗塞的市民，在比率上以倍數拋離曾注射疫苗者。科興和復必泰兩款輸入香港的疫苗，早前被懷疑會造成嚴重的副作用，一直以來蒙受不白之冤，至今算是得到平反了。

本欄過去兩個月來，苦口婆心告訴大眾，輸港的疫苗基本上安全，但社會上總是疑慮者眾，願意接種的人遠未達標。或許是因為好些人刻意操弄，但凡有人注射疫苗後出現血栓或死亡個案，他們就大肆渲染，都講成是疫苗惹的禍一般。

美國的民智素來不高，但在注射疫苗一事上，卻比香港人成熟，他們不會捕風捉影，隨意附會。復必泰至今在全球接種了近3億劑，其中美國所佔的比例不少，接種者有否出現急性中風、心肌梗塞，甚至死亡事件？當然有，而且必定為數不少，但當地傳媒不會大肆張揚，事關很多病變與死亡只是正常現象。

反倒接種強生公司的一劑過疫苗之後，出現的小量血栓和死亡個案，近期美國傳媒就會作大規模報道，因為這是異常的血栓個案，跟一般的血栓不同，那就有探討的必要了。這情況不像香港，很多本地人傻不楞登，將正常的個案與異常個案混為一談，弄得不少市民對疫苗畏如蛇蠍。香港人素來愛與新加坡比較，如今星洲已有約兩成人接種了新冠疫苗，香港卻只有不足一成，這一項咱們又給人甩在後頭了。