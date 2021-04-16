吱吱復吱吱，不聞讀書聲，惟聞鼠招積！老朽驚聞香港鼠患唔單止肆虐舊區、街市、食肆後巷、民居、安老院，依家連學校都唔放過，喂，鼠大佬，街市就話有豬殼可以圍噬開餐啫，學校有「書香」都啱？

何文田忠孝街有名校爆鼠患，話說校園內鼠蹤處處，常見多隻老鼠喺小食部、課室及教員室等地出沒覓食。據悉早前除了有頑鼠大搖大擺於走廊遊蕩，更有肥鼠從課室天花墮下！子曰：君子不重則不威。試想中文老師正搖頭晃腦解釋緊呢句嘢，忽然天降碩鼠，此鼠之「重」可想而知，此「君子鼠」，果然「重而威」也！香港老鼠愈來愈肥，同一班管治無能嘅廢官逆市大加薪、殘民自肥可謂相映成趣！

香港鼠患近年來近乎失控，老朽要再一次憑欄仰天長嘯：食環署究竟存在有乜嘢意義？香港18區，區區有花香就話正啫，依家卻係區區有老鼠！食衞局嘅文件披露，去年最新鼠患整體指數錄得3.6%，較前年嘅4.2%輕微下跌，之不過，18區中多達9區嘅指數進一步惡化，東區及油尖區成重災區，指數均高達7.4%，分別創過去10年及15年來新高。該區市民指見過10吋長嘅老鼠，要養貓自救，並直言養貓好過靠政府！

咁又珍珠冇咁真，政府滅鼠無能，每年用喺滅鼠嘅錢一年多過一年，2021至2022年度增至2.59億元，比上年又增加咗1,700萬元，廢官話捉隻老鼠嘅成本高於4,000個大洋，可見老鼠嘅「身價」喺香港唔嘢小！庸官捉鼠無能，老鼠自然養尊處優，遲吓必大過貓，屆時養貓都未必夠膽捉老鼠，香港鼠患都唔知點收科！庸官唔會叫市民養老虎啩！庸官滅鼠無能，一味斷估，黃大仙鼠患嚴重，更一再爆出有居民染上大鼠戊型肝炎，可上半年嘅鼠患指數竟一度降至0，唔通大仙施法有以致之？廢官文過飾非，已然登峰造極，真係點到你唔服！