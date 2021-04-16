港府高官聲言港人要補回國家安全教育缺口，履行責任和義務。倘港人把反政府暴亂依林鄭行政長官「社會事件」性質去理解和認識，怎麼能履行維護國家安全的公民責任？

甚麼是「社會事件」？是水災抑或風災？是銀行擠提抑或超市搶廁紙？是新界大山火抑或流行疫症？中央政府發聾振聵一語點破是反中亂港及「港獨」勢力在境外勢力支持及策動的一場暴亂，政府首要任務必須止暴制亂，但政府硬是當耳邊風。由林鄭帶頭統一口徑用「社會事件」催眠港人，試問港人怎可真正維護國家安全？

倘若是「社會事件」，香港開埠百年以來有過這樣嚴重的道路設施被如此破壞的慘況嗎？

卓越的自動化交通管理的道路設施被暴亂反覆砸爛殆盡。由2019年6月至12月，740組交通燈被徹底及重複砸爛，維修費約需4,000多萬元，還沒計算全部智慧燈柱被砸毀，每支造價十多萬元。交通燈的破壞導致43宗交通意外、82人受傷。在暴動黑點，有一組交通燈系統連同電箱竟被砸爛共10次之多，請高官們答這是「社會事件」嗎？

香港繁忙的行車道極需完善和準確的交通標誌，可是同一時期1,463個安全島標誌和87個道路交通標誌被徹底破壞，汽車和行人的安全受到嚴重威脅，請問高官們這是何「社會事件」？

另外，保障行人安全的路面鐵欄河和欄杆被拆走合計約60公里長，成了暴徒堵塞路面的鐵馬和撞擊立法會，以及對付執法警察的武器，有視障人士因沒有行人路的欄河而遭受交通意外傷害，請問高官們這又是甚麼「社會事件」？與此同期，2.2萬平方米行人路面的磚塊，成了暴徒最方便隨手可得的襲警和殺人武器，已有不幸的亡魂死於飛磚，請問高官們這究竟是甚麼「社會事件」？上述4項路政署的維修費便耗了約6,800萬元。