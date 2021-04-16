幾乎每隔一段時間，內地就會有「問題地圖」事件爆出，即因為某些機構、企業使用了錯誤的中國地圖，引發內地輿論的圍剿討伐，官媒與網民同仇敵愾，直到逼迫對方認錯服軟為止。最近因為棉花事件，國人對眾多外國服裝品牌進行了抵制，於是便順藤摸瓜地牽連出問題地圖，持續加強炮轟火力。

所謂「問題地圖」，主要指地圖上沒有完整展示中國主張的完整領土。通常最重要的有4點，包括台灣和釣魚島、南海諸島、中印邊界東段藏南地區、西段阿克賽欽地區等。有些地圖將台灣與大陸標註了不同顏色，有的將藏南、阿克賽欽劃給了印度，觸怒了內地網民的民族情緒，且加上政府在這方面堅持絕對的政治正確，因此觸雷的機構毫無招架之力，只有斟茶認錯的份。

主權安全問題沒有討價還價餘地，這一點毋庸置疑，筆者完全同意。但就事論事，在問題地圖一事上，則應視具體情況區別對待。固然，有些長期以來根深柢固的反華勢力、分裂勢力，使用基於其政治立場的地圖，對此，當然可理直氣壯進行鬥爭。

而現實中，大多數使用了問題地圖的機構，主觀上卻實在談不上有故意、惡意，而是缺少對地圖的專業認知鑑別。換言之，出問題只是技術問題，並非立場問題。對於他們，大可不必上綱上線地扣上「賣國賊」、「反華」或「分裂中國」等大帽子。除了外國媒體、企業，即便是華為、阿里等巨頭公司，都曾誤用問題地圖。就是作為頂級喉舌的央視，其知名主播水均益在新聞節目中也曾誤用問題地圖。作為官方媒體，這罪過豈不是比外媒、外企更大？但顯然，央視絕不可能是借地圖來支持藏獨、印度。在商言商，對於在中國具有龐大商業利益的企業，就因為使用了問題地圖，就指摘其轉舵「吃飯砸鍋」、故意反華，在邏輯上很難立住腳。

因此，對於沒有主觀惡意的無心之失，敦促其改正可也，毋須如鬥雞般羽毛乍立，咄咄逼人，更無必要動輒扣上反華、台獨、藏獨等大帽子。否則，豈不是把一些本來沒有反華意圖的力量，推到了對立面嗎？

並且，問題地圖並非針對中國的個案，這其實是個全球性問題。不論美國公司還是中國公司，所用的美國地圖常常漏掉阿拉斯加、夏威夷，但這不表示支持「夏獨」復國勢力。

南美洲的法屬圭亞那，是法國的海外省，是歐盟的一部分，而中國地圖常將其標為獨立國家。法國也沒有天天揪着不放，抗議譴責。因為區區地圖，能耐我大法蘭西何？

毛爺爺教導說：「牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量。」對於問題地圖，應當着眼於解決問題，而不是激化問題，甚至製造新問題。懷着玻璃心，而用力過度，反覆打問題地圖的牌，不分青紅皂白，一棍子打死，借此煽動民粹，不僅引起公眾審美疲勞，作用邊際遞減，甚至會催生負面反感情緒，顯得氣量狹窄，這也不符合標榜文化自信的泱泱大國的形象嘛。