神州觀察：人臉識別侵校園　善加利用減危害

內地濫用人臉識別技術的情況有增無減，寧夏銀川市某小學早前啟動所謂智能化校園安全管理項目，說是為孩子安全着想，譬如可預警彼此推撞、打架等風險，目前並已進入最後的訊息錄入與調試階段。惟此舉再度引發爭議，有家長反映，校方事先並未就使用該系統向他們徵求意見，恐會侵犯學生私隱及洩露個人訊息。

按照相關法規，收集、使用個人訊息需遵循合法、正當、必要原則，且必須徵得被收集者同意，在收集人臉、指紋等個人生物識別訊息前，更應單獨告知被收集人；很顯然，涉事學校就是在違規操作。雖然校方諸般解釋，稱做足了防洩密工作，卻仍難消家長心中疑慮；關鍵更在於，學校安裝人臉識別系統的必要性究竟有多少？包括校方所說的防範學生打架，不過是方便事後翻查監控錄影、找證據而已，如何消除學生打架的動機，又豈是冰冷的監控鏡頭所能做到？

事實上，類似違規行為早已波及社會各個角落，商場、超市、餐廳、屋苑、售樓處，可謂比比皆是，以致央視「315晚會」早前揭發多家連鎖商店相關違規操作，及下令整改後，仍有店家無視禁令，繼續我行我素，可見情況有多糟糕，而民眾的私隱只會愈發失去保障。亂象氾濫背後，亦暴露出政府疲弱的監管問題，違規使用人臉識別系統事件頻出，說明當局的處罰措施基本不具震懾性，一些商家、機構根本不會將之放在眼裏，惟有加強罰則，才能有效遏止亂象。

當然，事物都有其兩面性，人臉識別系統既然被發明出來，當有其必然性及存在價值，譬如以大數據作一些社會科研調查、反恐、追捕逃犯等領域都別具功效，為人類社會帶來的各種便利無從否定，關鍵在於規範使用，及用得其所。於學校而言，相關監控系統更可廣泛對準教職員工，因為不少中小學、幼稚園時常發生虐待學生之事，像陝西渭南市一間職業學校近日就有老師對多名學生輪番進行掌摑，若該學校有此「預警」設備，或可及時制止惡行，至少可讓部分學生免於被摑。

再如廣東東莞某餐廳外賣水煮魚中被發現有老鼠，顧客往餐廳理論，卻被老闆以一番「科學解釋」，令事件變成羅生門，試想餐廳若裝有人臉識別監控，並與相關政府部門的設備連接，真相肯定一清二楚，該是誰的責任，怎樣也賴不掉；尤其像內地餐飲、酒店服務行業屢現衞生安全問題，倒是更有必要強制安裝監控設施，一經「人臉識別」，再也跑不了。而作為食安重災區的學校食堂更需如此，動輒出現過期發霉食材，卻也經常出現卸責耍賴情況，難以查究，人臉識別系統的使用堪稱「廣闊天地大有作為」，別總是拿來禍害人。