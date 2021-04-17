功夫茶：疫苗氣泡逼打針　禪語解惑平機會

政府無能，靠害市民；庸官無良，懲罰基層。新冠肺炎疫苗接種計劃推行至今已逾5O日，因面癱、中風及針後死亡等嚴重異常個案嚇怕唔少市民，為咗催谷接種率，港府奇招迭出，日前推出「疫苗氣泡」，利用放寬食肆限聚措施作為「誘因」，冀吸引市民笑着捋高衣袖啪兩針，又話唔注射會「有後果」。打？唔打？令市民陷入兩難糾結，更考驗食店老闆招呼客人嘅智慧！

嗱！全港大約有24萬飲食從業人員，不問可知必定有「三高人士」或其他原因並不適宜打疫苗，而政府卻以接種疫苗為籌碼，指食肆員工接種疫苗便可放寬每枱人數上限與堂食時間；而員工唔接種卻分分鐘被迫停工冇得撈。依家已有連鎖飲食集團要求員工必須接種疫苗，否則會面臨停工。阿哥，咁嘅安排算唔算「工作歧視」？打工仔為保飯碗，硬着頭皮去打針，而無論打邊種都有風險存在，出咗事，專家通常都話「與疫苗接種無直接因果關係」，咁即係出事無人負責，打工仔嘅心理壓力可想而知幾咁大！

呢嗱，平機會主席朱敏健尋日喺電台節目表示，若有員工因拒絕接種疫苗而被解僱，有機會觸犯《殘疾歧視條例》嘅「間接歧視」；佢認為員工接種疫苗後可以獲得更好待遇，但不接種疫苗卻不應有較差待遇。佢又建議政府應提供誘因鼓勵接種疫苗，例如提供出行等便利，而唔係「打疫苗就上天堂，唔打疫苗就落地獄」喎！

喂！依家係問你員工若因為保工作而被迫打疫苗，究竟是否涉及歧視，你就廢噏當秘笈，模棱兩可，好似禪師咁款：心若計較，處處都是怨言；心若放寬，時時都是春天。天堂與地獄，並非一針可以決定！佢仲承認，若政府建議嘅「疫苗氣泡」造成嘅差別待遇是合理及有需要，可豁免受歧視條例監管喎，咁即係點呀？有團體批評政府無良，為難僱主及員工成為「層壓式」谷針犧牲品，將放寬食肆經營條件與疫苗掛鈎，等同用飯碗要挾員工。依家打工仔無奈求平機會「調停」給個說法，誰知平機會一面廢話連篇一面傾斜向政府，打工仔都算「遇人不淑」矣！

其實，大家如果不是善忘，都知平機會連政治花瓶都不如，過往表現劣迹斑斑，尤其食衞局前局長周一嶽被翻閹打骰平機會短短時日，都搞到醜聞百出，無事生非，添煩添亂，正經事如處理「族內歧視」等條例，連進行諮詢都搞到一鑊泡，平機會被指係唯恐天下不亂嘅大花筒，不如摺鬼咗佢免得眼冤！依家嗰位主席又係廢到無倫，答非所問，聲大大冇貨賣！嗱，有咗平機會唔會上天堂，冇咗又唔會落地獄！之但係，唔見咗平機會，功夫茶則肯定耳根清淨，一天霞光，慳番公帑！