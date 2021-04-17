世界視線：亞裔選紐約市長　種族成外界焦點

去年參與美國民主黨總統初選的華裔企業家楊安澤，早前宣布角逐紐約市市長，正值全國各地針對亞裔的暴力事件頻發的敏感時刻，楊安澤能否成為紐約首位亞裔市長，備受各方關注。最新民意調查顯示，楊安澤以及非裔的紐約布魯克林區區長亞當斯暫時領先，兩名少數族裔候選人之爭，亦在一定程度上觸動亞裔和非裔在種族平權運動中存在分歧的敏感話題。

在前總統特朗普將新冠疫情甩鍋中國的情況下，亞裔淪為部分人洩憤的對象，這對一直自詡「種族大熔爐」的美國來說，無疑非常尷尬，就連現任總統拜登也多次開腔譴責針對亞裔的種族歧視，按理說楊安澤的選戰應該更加順利，但實際情況卻未必如此。「黑人的命也是命」組織者日前在紐約舉行單車巡遊，抗議明尼蘇達州一名警察槍殺一名非裔男子，楊安澤和亞當斯均有到場聲援，結果後者相安無事，楊安澤及其團隊卻被驅逐離場。

非裔和亞裔同為種族歧視受害者，相煎何太急，難道白人歧視黑人、黑人歧視亞裔的「種族階梯」真的存在？事實上，非裔與亞裔在平權路線上一直存在分歧，非裔主張由下而上的抗爭，亞裔則透過成為「種族模範生」爭取白人認同。回到單車巡遊現場，楊安澤之所以被下逐客令，是因為有示威者指摘他「撐警」，楊當時回應，「我知道有些人主張削減警隊資源，但當有人遇襲受傷時，仍需要警察追捕罪犯」。這本來是顯淺不過的常識，但聽在非裔耳裏，卻會加深亞裔是「建制同謀」的刻板印象。

由下而上抗爭抑或爭取白人認同，本來只是手法不同，問題是白人會否真的把亞裔當自己人？曾擔任商務部長、駐華大使的駱家輝說過，「幸好」自己不懂說中文，否則將被美國人質疑太「親華」；反觀其白人前任洪博培說得一口流利中文，卻被認為是「知己知彼」的優勢。今時今日美國「仇華」、「懼華」情緒空前高漲，一向打乖乖牌、強調自己「只是酷愛數學的亞裔」的楊安澤，最終能否取信於白人，今年11月選舉過後便有分曉。