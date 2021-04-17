香港變局之下，反對派和反中亂港勢力有組織的作為，有計劃的混入建制「大鬧天宮」、謀奪權力，已經被大大壓縮空間，一些就算能夠混進去的人，在政治審查追責監察之下，也難有作為，會被DQ，他們充當反對派的作為只能被局限在社會、經濟、民生等方面，反對的方法也只能循規蹈矩，想以「出位」表演吸引眼球、博取媒體曝光，亦不可能也，只要他們犯規，就會被當場處理。

這樣的反對派，外國勢力自然會興趣大減，充當外國勢力代理人的利用價值大減。當然，這樣的局勢要看北京能夠堅持多久，能否不鬆懈，倘若不能持久，反對派就會成為「火種」，春風吹又生，外國勢力又會如蠅逐臭。

現在反對派中的頑固派，知道鑽入建制已難作為，又不想在「嚴苛」和「沒有安全感」的情況下「自取其辱」、「自討沒趣」，然而又不甘心失敗，還想伺機捲土重來，於是就鼓吹轉入「民間」，在民間「抗爭」、「繼續爭取」云云。那些逃竄到外國的通緝犯和「走得快，好世界」的「聰明人」，目前還在從事「國際線的鬥爭」，找外國勢力支持和庇護。這些人當然要配合「民間抗爭」，這樣才有「理據」向外國勢力討口飯吃。

事實上，反對派把希望寄託在「民間抗爭」上並非憑空夢想，他們比誰都知道，他們在香港民間有雄厚的政治文化土壤和社會基礎，這是由英夷統治香港150年而造成；由回歸前後反對派一系列的逢中必反、為反而反屢屢得手而造成；由港英餘孽在很長一段時間掌握了香港的管治權，不但沒有「去殖民地文化」，反而「強化殖民地文化」而造成；由香港幾代人中有相當一部分人被美英西方價值觀「洗腦」而造成。

這個狀況不會因為香港變局而改變，不會因為反對派遭到沉重打擊而改變，不會因為反對派的從政之路被封死而改變，不會因為今後中央全面管治權在多個領域落實而改變。要扭轉這些狀況，中央要花很長的時間，要堅持不懈的努力。