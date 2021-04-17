近年來，許多人都在爭論民主體制和專制體制孰優孰劣，其實這種爭論毫無意義。何謂民主體制，何謂專制體制，本來就難以定義，何況各國國情不同，豈能一概而論。美國自封「民主燈塔」，卻是問題多多，百病叢生，單是一場新冠疫情就暴露其綜合治理能力低劣不堪；中國被視為專制體制，反而朝氣蓬勃，活力十足，在對抗疫情方面的表現更是遠勝美國。大家說說看，到底哪種制度更優越？

事實就是最好的說明。疫情爆發以來，中國已有數以萬計各級官員和公職人員被問責；早前雲南瑞麗出現緬甸輸入病例，導致本土小型爆發，市委書記等官員即遭撤職查處，充分體現問責精神。反觀美國疫情嚴重得多，感染和病歿人數都高踞全球首位，但至今沒有任何官員被問責，前總統特朗普甚至自誇抗疫成功。由此可見，美式民主最大特點就是官員失職不必問責，懂得甩鍋就行。

難怪有人說，民主制度產生的領導人不是人民的公僕，而是有錢人的公僕。沒錯，美式民主玩的就是選舉遊戲，而選舉遊戲玩的就是金錢遊戲，政客們只需對金主負責，不需對公眾問責。所以在美國政治的天平上，一邊是佔絕大多數的普通民眾，包括逾3,000萬沒有醫保的平民和逾57萬因疫情逝去的生命；另一邊是金權集團，人數雖少，卻承載着大財團、富豪和政客的共同利益。兩邊孰輕孰重，不言而喻，這也正是美國疫情冠絕全球卻沒人問責的真正原因。

香港體制和美國不同，但官員卸責甩鍋的作風卻極其相似。本地疫情一波接着一波，反反覆覆，沒完沒了，而整個管治團隊竟沒有一人承擔責任，更遑論被問責。相對於雲南瑞麗官員被火速撤職，香港官員未免太逍遙自在，所謂的高官問責制不知從何說起。「一國兩制」本是指社會和政治制度不同，沒想到連官員問責也有這麼大差別。