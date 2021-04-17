新冠肺炎第4波疫情從來沒有正式完結，似斷未斷，偶爾一、兩日零本地確診，轉眼間又會爆出一、兩宗源頭不明個案，再加上外地特別是南亞地區輸入個案無日無之，帶有變種病毒，時時刻刻都要提防，總之是沒完沒了，伊於胡底？

專家組警告政府放寬社交距離措施，在復活節長假期之後疫情會反彈，本報亦在新聞及評論文章方面多次提醒各方要注意，可惜最終都是失守，不但本地個案繼續出現，而且先後爆出屯門友愛邨愛暉樓群組以及家庭聚會群組，足迹遍布港九新界，辦公室、校園、食肆都有機會受到牽連，昨日本港新增17宗確診，當中6宗為本地個案，無源頭不明病例，一宗是友愛邨群組，5宗是家庭聚會群組，據消息指仍有多宗相關個案列入初步確診，群組個案會繼續上升。

單靠政府千瘡百孔的防疫政策，已經用超過一年時間去證明，想徹底消滅新冠肺炎是沒有可能。政府另一救命水泡是疫苗接種計劃，但推行至今逾50日，僅60多萬人接種首劑疫苗，佔全港人口不到一成，反應殊不理想，市民明顯是被面癱、中風及死亡等嚴重個案嚇怕，但港府為求催谷打針，進一步下調接種人士年齡，16歲的少年人也不放過，又放風指復必泰疫苗「有得打好盡早打」，9月後會關閉相關接種中心。再加上之前傳出要求食肆員工打疫苗才可放寬營業管制，旋即有酒樓作出相應政策，平機會直指有歧視可能，為了催谷打疫苗，官員相信會繼續千方百計氹市民「上轎」。

不過，就算打了新冠疫苗又如何？根據其中一間藥廠的高層表示，打了兩劑疫苗的可能6至12個月要再打第3劑加強劑，之後每年或需接種一次，視乎病毒變種的情況，即是像流感疫苗般要年年打，但敢問香港市民有幾多人會年年打疫苗？知道得愈多，愈令人沮喪。