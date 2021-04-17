入境處、海關、警務處、懲教署及消防處共5大紀律部隊，日前在其訓練學院舉辦開放日，首次公開表演中式步操，可謂劃時代的里程碑，標誌着特區正式去殖化。回歸近24年，終於擺脫英殖陰魂，實現真正回歸。

眾所周知，香港雖云在1997年7月1日回歸，但除了更換一面旗幟，其餘一切不變，治港的仍然是英國人培養的港英餘孽，外籍法官仍然呼風喚雨，反中亂港政客更公然勾結外國勢力，末代港督肥彭不時回魂指點江山，到底香江竟是誰家天下！直到2019年黑暴爆發，反對派以暴力手段意欲奪權，終於激起北京怒火，去年推出《港區國安法》，一切才有改變。

大家必定記得，5大紀律部隊的步操一直採取英式，數年前警隊甚至邀請英軍人員指導儀仗隊，佔中期間更有女高級督察戴錯皇冠警徽的警帽出鏡，堪稱不成體統。鄧炳強上場後，這些不知所謂的戀殖歪風才得以扭轉，足證好的領導人如何重要。現在紀律部隊首次表演中式步操，受訓只有短短數星期，效果已算不錯，假以時日，凜凜雄姿當可與內地部隊看齊。

事實上，東方報業集團數年前已力排眾議，痛陳紀律部隊在回歸多年後仍採用英式步操實在太難看，政治不正確，必須改為中式步操，只是當年港府中人無一聽得入耳；到有了國安法，特區進入新時代，東風壓倒西風，廢柴政府不得不改弦更張，可見東方甚具先見之明。

的確，今時今日的中國已非當年的中國，綜合國力蒸蒸日上，今年首季經濟增長更達18.3%，為有紀錄以來最快增長，直接將西方國家比下去。在此情此景下，若有人仍然戀殖，以為凡英必好，實屬不合時宜，很快就會遭時代淘汰。隨着漢奸黎等頭面人物紛紛繫獄，反中亂港者再無所恃，唯一之途就是拿着BNO移民英國，正是要走好走，好行夾唔送！