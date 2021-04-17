早前，很多人向中國製造的新冠疫苗潑髒水，說效能不可靠，副作用大，筆者向來一笑置之，反而告訴你，國產疫苗有雙重保險，恐怕較不少西方出產的更安全。

如今事實證明，英國和美國出品的疫苗接連出事，英製的阿斯利康以及美製的強生，都發現有機會導致異常血栓，已經被多國停用。反倒是中國製的科興和國藥行銷各地，卻沒有發現會導致嚴重事故而停用，Made in China的品牌是好是壞，於斯可見。

目前，在香港注射了科興疫苗的市民，仍然比注射復必泰的多，據疫苗科學委員會主席劉宇隆透露，按人口比例計算，近期出現急性中風和急性心肌梗塞的患者，沒有接種疫苗的，明顯多於已接種的。這項消息足以使人們對國產疫苗安全性的疑慮大大減低。

本欄曾經說過，新冠肺炎疫情是最早由中國爆發，繼而傳遍世界的，外國不少人借此而抱怨中國，如果中國疫苗再出亂子，一定又讓人大做文章。所以，北京一定會對新冠疫苗的安全性看得堅牢，再加上疫苗生產商也重視自己的品牌，這就叫雙重保險，故供港的中國疫苗理應十分可靠。

當然，所謂的可靠只是相對而言，天底下任何藥物幾乎都有副作用，只是在治病與副作用之間，如何作取捨和平衡而已。筆者去年常患頭痛，發作時也有想過服用止痛藥，但最終還是一片也沒有服過，每一次都是把頭痛忍過去便算。因為我知道小至一片止痛藥也會有副作用，而頭痛只是小疾，在小疾與藥物副作用之間，我寧可忍受小疾。

然而，新冠肺炎不是小疾，嚴重者足以致命，就算病愈，也有最少三分之一的康復者會出現後遺症。故權衡輕重之後，本欄一直鼓勵市民注射疫苗，不論是科興抑或復必泰，相對之下，應該都是安全的。