港府把口就話「民生無小事」，之不過，政府口中有民而心無百姓，咁先至攞命！所謂「為官一任，就要造福一方；手握公權，就要為民辦事」，可惜呢個政府施政出名堅離地，一向嘅施政主旋律，就係嫌貧愛富。

嗱！經濟不景氣，百業蕭條，民生多艱，「以天下之目視，無不見也」，然而，政府就連5,000蚊電子消費券都要拖到7月先登記，仲要用成6億元行政費，你話呢個廢柴政府係唔係「揮霍公帑如倒水」吖？政府錢多敗家卻一味呻窮，保就業又亂咁揈錢，幫唔到基層打工仔，反而益咗大企業。

消委會日前公布調查，發現本港兩大連鎖超市230項貨品嘅總平均售價，較前年上升1.9%，當中近65%超市貨品平均售價升幅高過整體通脹，市民飯枱常見嘅罐頭售價更激增兩至三成。老朽常吃嘅一款號稱係西班牙黑毛豬午餐肉，超市賣45元一罐，而在一些賣雜貨零食嘅連鎖店，試過50蚊有兩罐，平咗近一半，可見兩大連鎖超市「食水」之深！至於日本鮮蛋，兩大連鎖超市往往亦貴十元八塊，當真係小數怕長計！

消委會指出，過去一年新冠肺炎疫情嚴重，失業率亦創新高，惟超市嘅業務卻節節上升，呼籲超市集團負起更大社會責任，避免調高糧油食品等日常必需品嘅價格，在此艱難時刻回饋消費者；亦有團體促超市應立即「全單七折」與市民共度時艱。之不過，佢哋過咗海就係神仙，最衰就係廢柴政府，兩大超市喺政府保就業兩期計劃下合共獲得最少5億元資助；講真，疫情下佢哋生意不但冇受影響，仲做多咗生意，根本政府一開始就唔應該畀佢哋申領資助，庸官之堅離地，於此可見！

兩大超市之前嘅小恩小惠「回饋」，依家多種民生食品逆市狂加，乜都返晒嚟啦！作為消費者，理應貨比三家，精明格價，咪畀兩大超市賺到盡，肥到着唔到襪！