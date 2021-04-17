要保護國家安全，首先由香港安全做起。回顧黑色暴亂期間，香港經濟民生的大動脈——鐵路、機場、隧道、高速公路的交通命脈，被暴徒以打城市游擊戰的戰法，千方百計截斷破壞，並以此威脅政府接納他們無理非法的政治要求。林鄭月娥作為特區之首雖被加害制裁，竟為暴徒的罪行掩飾，說成是「社會事件」，便是典型的斯德哥爾摩症候群的病態表現。

最經典和最震撼全港的一幕，要算暴徒繼佔領中大截斷吐露港公路之後，再佔領紅磡理工大學，並以此為市中心基地截斷港九交通大動脈的紅隧，擲汽油彈、放火燒毀紅隧收費站及橫跨的行人天橋，要挾政府必須答允如期於當年11月24日舉行區議會選舉，結果政府屈膝於暴徒和百多位舊電池配合提出的聯署要求，如期區選，使近九成議席給黑暴勢力奪取。對此，反中亂港勢力背景的藝團還利用申請藝術發展局的公帑拍成《理大圍城》電影公開放映，妄圖為暴亂正義化、英雄化，樹碑立傳，搶奪歷史定性的話語權。這宗事件正正說明，對黑色暴亂有沒有正確的定性非常重要，只可惜特區政府還在自我催眠中。

歷史應當記住市民的血汗被白白陪葬！紅磡隧道被截斷14天，維修損毀用了4,600萬元，隧道費損失2,285萬元。港鐵、機鐵的設施被嚴重損壞，自動售票機和入閘機被砸爛，港鐵站被火燒水浸，列車被阻被焚，路軌被惡意破壞，甚至東鐵線大學站需封閉維修。

單單統計鐵路和隧道的維修損失便達到6億8千多萬元，倘連同食環署在道路上的各種衞生設施器物的損失，如1,281個垃圾桶、118個環保收集箱、政府物業和各項公共交通設施被破壞的修復費用，以及立法會被搗毀後的修復費用3,644萬元，連同其他設施包括清除獅子山直幡22次等，合共損失公帑逾8億元。

請問特區高官為何連世紀暴亂的歷史定性權也不保衞？