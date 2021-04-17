特區政府計劃在今個暑假，向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，派發每人5,000元電子消費券，計劃涉及360億元，並已甄選出4家儲值支付工具營辦商協助推行計劃，市民可以四選一。

為合資格市民派發每人5,000元電子消費券，為市場注入360億元紓解民困、振興經濟，確實是一件好事。有人質疑為甚麼不直接派發現金？政府表示希望消費券能夠減輕市民的日常開支壓力，同時能夠帶動本地消費氣氛，幫助到中小企、零售及餐飲等受新冠疫情影響的行業。估計這個計劃能為今年經濟增長帶來0.7個百分點的提振作用，帶動消費氣氛，加快經濟復甦動力，亦有助推動小商戶積極使用電子支付，把握電子支付發展帶來的商機。

電子支付在全球早就大行其道，而澳門、台灣、新加坡等地在去年疫情期間也有類似的計劃，澳門、台灣不限市民年齡，澳門派發額更高達8,000元。香港政府可算是後知後覺，到今年暑假才派發消費券給市民，真是遲來的春天！但政府仍未有實際日子，目標是在暑假期間開始接受網上或書面申請登記，在9月前派發，連續5個月派發，每月發放1,000元，金額每月結算，餘額不能撥入下個月。

長者是否懂得利用電子支付系統領取消費券？有長者坦言憂心，希望可以簡化申請程序。安老院舍業界指出，全港近6萬名長者住在安老院舍，疫情下難以外出消費，但電子消費券有使用期限，擔心長者零受惠。這些長者將要面對很多難題：能否將消費權轉給家人？如何在院內消費？是否能夠留到離開院舍時再用？

小商戶則關注電子支付營辦商收取高昂手續費，稱考慮先安裝，當營辦商的豁免手續費期限屆滿便會取消使用。很多市民表示只會選用八達通或支付寶，補貼一下平日的開支，如購物的話都是以超市為主，並指政府日後若有資助，派發現金會更好、更方便。

另外，電子消費券不能用於乘搭公共交通工具，換言之，將來的讀卡器顯示屏，是否可以同時顯示電子消費券餘額及八達通原有金額，仍屬未知之數。政府將用於發放5,000元消費券的4款儲值支付工具中，八達通在本港的普及程度最高，而儲值限額一般只有1,000元，市民必須在金額派發前，提升限額至3,000元，否則屆時儲值額可能「爆煲」。

凡事都有利和弊，電子消費券的優勢很多，由於是首次推出，也有一些漏洞。如何防止冒認或盜用身份登記，也是一個挑戰。還有，政府規定市民每個月只能使用1,000元消費券，不僅行政成本高，也不方便市民較大宗的消費。完成申請消費券後，市民不要相信陌生人有關金錢上的任何請求，也不要胡亂將自己的消費券餘額透露給陌生人，以免成為不法分子的目標，造成損失。

電子支付對未來經濟發展具有重要意義，也是大勢所趨。政府應抓緊時間，加快步伐，妥善處理派發消費券衍生的問題，完善具體的落實工作，把好事辦好。