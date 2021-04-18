美國在歐洲、亞洲的兩道攻勢，烏克蘭似已失敗，便只餘下緬甸局勢還未決。

烏克蘭東部地區的形勢似已轉趨和緩，烏國政府企圖挾美國支持出兵，可惜美國根本還是紙老虎。俄羅斯強勢屯兵邊境，公開準備作戰，不為美、烏嚇倒。結果，烏國政府軍速戰失利，暴露即使多了美國的武裝，仍然沒有士氣、能力與烏東地方武裝抗衡。若俄羅斯正規軍出動，烏國政府軍肯定兵敗如山倒，首都基輔都會失掉。

俄羅斯揚言美軍出動便釀大戰，美國便只能忍辱而退。烏克蘭政府要求德國、法國等用北約名義支援，亦不得逞。德、法主導的歐盟，還是堅持原來的《明斯克協議》，尋求和平的政治解決。俄羅斯的兇狠，嚇退了美國，歐盟便可擺脫美國的挾持，回返歐盟利益的立場，用政治解決紛爭，不致使歐洲成為美國核敲詐俄羅斯的工具，引來把歐洲大陸變成核戰爭的戰場，再如一次大戰、二次大戰那樣，歐洲大戰，美國漁人得益。

美國在歐洲對付俄羅斯的實際企圖，昭昭在目，德、法等歐盟國家又怎會再犯歷史大錯那樣愚蠢呢？只有波蘭及其他小國，用抗俄來爭取美國的支持，企圖以此取得好處，但它們即使作美國的打手亦作用不大，左右不了大局。

拜登的美國政府，本質上與特朗普沒有多大分別，只是手法有別。特朗普無賴，政策可以隨時反轉，國際對之已無信任。拜登貌似慎重，但還是秉持美國歷屆政府好戰之風。今次烏克蘭之役，一是暴露拜登治下的美國政府還是為霸權而嗜戰，二是拜登政府與特朗普也同是紙老虎。美國的政治利益體制，雖然有好戰成分，但好戰只是軍工利益，政治謀略，真的出兵作戰，對着俄羅斯以至中國等對手，嚇唬可以，打起仗來將損失巨大。美國霸權主義背後的金主不會甘於犧牲，至多是在他人的領土上打仗，破壞屬當地。可是，從韓戰、越戰到伊拉克、阿富汗、敍利亞之戰，均以失敗告終。軍工利益可以縱容，還是有一定的限度，尤其是對手是強悍的俄羅斯，不怕玉石俱焚，美國的大資金只能退縮。

烏克蘭一役更清楚地暴露了美國紙老虎的本質，美國退而歐盟主導和平解決。波蘭等小國可組成不了反俄聯盟，或許便轉頭反華，口頭發洩。烏克蘭內部政治相信亦會起變化，好戰右派多會受國人排斥。

美國在亞洲還有緬甸一局，中國沒有公開介入，便使美國以為有機可乘，策動內戰。且看中國能否與東盟一起打一個漂亮的勝仗，與俄羅斯媲美？