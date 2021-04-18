多行不義必自斃，這是千古不變的定律。有大漢奸之稱的黎智英終於正式淪為階下囚，可謂罪有應得，自己造下的罪業，必然要受到應有的果報。只是兩宗非法集結罪合共僅判監14個月，實在太便宜了，根本無法反映案情的嚴重性，與相關法例規定的最高判處5年監禁更是相差甚遠。當然，好戲還在後頭，懲治漢奸的大幕剛剛開啟，黎智英還有多案在身，包括涉嫌違反《港區國安法》，單是勾結外國或境外勢力危害國家安全等控罪，就吃不了兜着走，只要司法機構嚴格依法辦事，有人注定在赤柱度過餘生，而這正是歷史上所有大漢奸的共同歸宿。

最令人莫名其妙的是，「8‧18」非法集結案共有9名被告，多數被判監禁，包括認罪的區諾軒，反而拒絕認罪的3名法律界人士李柱銘、吳靄儀及何俊仁一律獲判緩刑，變相獲得放生，逃過牢獄之災，到底是何原因？難道因為他們是大律師及律師就可以得到法外開恩？不是說知法犯法理應罪加一等嗎？很明顯，此案判刑不是過重而是過輕，依然無法擺脫高高舉起、輕輕放下的老毛病。

難怪何俊仁得了便宜還賣乖，聲稱對法官量刑時用的原則、觀點感到非常驚訝、失望，考慮上訴云云。實際上，即使這班人不上訴，律政司也應就刑期提出上訴，不能因某些人的法律身份而獲得優待，否則法律面前人人平等將徹底淪為空話。至於大律師公會及律師會，更應盡快展開紀律聆訊，清理門戶，不能再讓這班人舉着法律旗號招搖撞騙。尤其是大律師公會，近年政治掛帥，立場偏頗，乃至美化暴力，為暴徒張目，早已備受詬病，如果今次繼續包庇縱容，狼狽為奸，公信力勢必蕩然無存。

總而言之，天網恢恢，疏而不漏。不管黎智英之流多麼囂張狂妄，都敵不過煌煌國法，即使外部勢力為其撐腰，也只能望洋興嘆，改變不了這班洋犬的可恥下場。