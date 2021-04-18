出嚟行，預咗還，黎智英反中亂港數十載，一直有保護傘擋駕，刑不上黎智英，然而，自從他踩上國安的紅線，注定走向滅亡。黎涉嫌違反《港區國安法》而被還押，官司纏身，前日一天之內須兩邊應訊，8‧18及8‧31兩宗非法集結案判刑，合共判囚14個月。其實已經便宜了黎，部分刑期獲法官判處同期執行，少坐幾個月監。

黎智英由昨日起正式服刑，不能再食「私家飯」，而是要一視同仁和其他囚犯同樣吃「監躉飯」，而過去百多日幾乎日日有親友探監，以後只能每月2至3次。以往愛扮總指揮，在何文田「第一漢奸樓」招呼反對派大吃大喝共商搞搞震，如今一人獨囚，面對鐵窗，顧影自憐，天淵之別，與其說晚景淒涼，不如說是自作自受，早知今日，何必當初，相比起他的滔滔罪行，14個月監實在太少，坐一世監也不為過。死有餘辜，最適合用來形容黎智英這種禍國殃民的大漢奸。

往後黎還要面對多宗「未埋單」的案件，有兩宗涉及非法集會，刑期預計或與已審結的兩案接近，黎智英被控欺詐及違反《港區國安法》，才是「戲肉」，可以判囚終身，終院亦鑑於涉及國安罪行依法撤銷保釋，前日黎再被加控兩罪，包括與李宇軒及其他人串謀勾結外力危害國安，以及串謀意圖妨礙司法公正，助李宇軒潛逃。這些罪名倘全成立，以黎70多歲風燭殘年，能否從赤柱出來也未可料。

同人唔同命，兩案5人即時入獄，有5人獲緩刑，包括老牌漢奸李柱銘、何俊仁及吳靄儀，這3人是法律界人士，知法犯法，應該罪加一等，現在反而不用坐監，怎樣說都不能算是令人滿意的判決。即使行家都看不過眼，促請律師團體盡快展開紀律聆訊，把這3人「釘牌」。反中亂港之徒，一個都不能放生，一定要他們連根拔起，不容於社會。