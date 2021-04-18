消委會日前公布2020年度超市價格調查，發現兩大超級市場於230項貨物中，有147項即約65%加價，而加價幅度遠高於整體通脹。其中罐頭食物平均售價升近兩成，相對於2019年至2020年香港物價只上升了1.9%，這個升幅不但不合理，簡直是瘋狂。

根據《選擇》月刊的報告，兩大超市罐頭肉售價平均升幅是25.1%，個別罐頭升幅更高至32.7%和27.8%。急凍食品平均升幅5.4%，個別更升19.9%。糧油食品平均升3.4%，食米這主要糧食連升3年，今次個別最高的米糧升12%和9.1%。報告亦點出有減價的項目，包括奶粉和嬰兒尿片，平均價格下跌1.6%，跌得最多的是6%。而朱古力和糖果亦平均下跌4.2%，最高的下跌10%。

可以見到，兩大超級市場今次的加價策略，是勁加市民生活必需品，愈多市民需要和喜歡的食品，加得愈高；相對於減價的項目，既非必需品，也不是人人需要，總的來說，是在經濟和環境陷低潮的時候，向市民「打荷包」。

大家不妨看看現今香港的情況，根據統計處資料，由去年12月至今年2月，失業率是7.2%，失業人數增加約8,300人至逾26萬人，而就業不足則增加約6,400人至逾15萬人，是17年來最高。從大局來看，香港2020年的本地生產總值（GDP）下跌6.1%，是1961年有紀錄以來跌幅最大，並且是連續兩年陷入衰退。去年零售銷貨情況，按年下跌13.2%，旺角、尖沙咀、銅鑼灣的街舖，空置率升上雙位數字，銅鑼灣店舖的空置率是18%，是史無前例的高。相反，超級市場的銷貨值，是上升了11.7%。

很明顯，在此惡劣情況下，超級市場並沒有因為新冠疫情而受到打擊，銷售能力是逆市上升。而且去年政府推出保就業計劃，不分行業向申請企業發放補助，受惠於疫情、生意增加的超級市場也可以申請，結果兩大超市在兩次保就業計劃中，分別共取得逾3億元補助。雖然其後兩大超市分別用不同的方法回饋市民，但分別只花了一億元和8,100萬元。

在新冠疫情下，社會有困難，兩大超市銷情暢盛，仍可以得到政府的資助，而資助其實是來自市民稅收，現今疫情未過，百業仍在困難中掙扎，不少市民失業無援，在這個時刻，兩大超市把日常生活必需品大幅加價，簡直是忘恩負義，見利忘義，推市民落深淵，見死不救。

兩大超市應該回頭是岸，貨品不應加價，反而因應社會和市民困難，生活必需品應該減價，在困難時期，必需品應全面8折。