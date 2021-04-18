正所謂，出得嚟行，預咗要還。漢奸黎涉及的8‧18及8‧31兩宗非法集結案日前判刑，合共判監14個月，加上國安案件等一連串官司尚未開審，監牢肯定已成為其晚年歸宿。曾揚言坐監如度假的漢奸黎，過去只算是收押犯，未正式定罪，故家人黨羽仍可日日探望，兼且可以食「私家飯」，但隨着正式成為戴罪之身，親友每月只准探監兩次，而且只可以食「監躉飯」，這種「度假」肯定非常難熬，不知漢奸黎還怎麼死撐？

姑勿論如何，漢奸黎有今日的折墮下場完全是咎由自取。有正經生意不做，偏要幹反中亂港勾當，甚至妄圖奪權變天，堅持「為美國而戰」，換來今日官司纏身、痛失自由，除了怪自己戇居，還可以怪誰？

還是「日日做漢奸」兼叛國禍港四人幫之一的李柱銘人老精、鬼老靈，知道北京推出國安法並非鬧着玩，隨即轉趨低調，更批評提倡攬炒的人一無所知，擺出割席姿態；被檢控後又即時頂着蒼蒼白髮扮死狗博同情；直到獲判緩刑執番身彩，一言不發匆匆登車離去，哪會像漢奸黎、何俊仁死剩把口？

看見這幫「叱咤一時」的漢奸集團土崩瓦解，正常市民當然拍手稱快，但外部勢力死心不息卻是彰彰明甚。漢奸黎被判刑後，美國國務卿布林肯隨即譴責是政治檢控，英方又指斥港府檢控支持民主人士不可接受，總之就是唯恐天下不亂。

當然，大家對於英美的反應已是見怪不怪，不過是打壓北京的一貫套路而已。打完香港牌打新疆牌，打完新疆牌打台灣牌，來來去去都是這幾招，今日的北京根本毫不理會，惟部分港人依然甘於受騙，繼續盲信漢奸黎乃「民主鬥士」，為他入獄呼天搶地。其實漢奸黎不是鬥士更不是英雄，他曾千方百計多次向高院申請保釋期間離境赴美，只是被法庭拒絕而已。他不是不想着草，而是無法着草，惟有扮悲壯入赤柱度假。