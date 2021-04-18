特區政府整治完香港電台，有傳下一步將會全力對付壹傳媒，是耶非耶，不得而知，但如今整個政治氣候已變，以反中亂港為職志的媒體，他們的好日子已經到頭了。作為時評工作者，我從來不希望言論定於一尊，政治光譜分開「左右紅藍綠」沒有問題。只是做傳媒工作的人，即使有既定立場，也不能扭曲事實，為罵而罵，否則社會終日不得安寧。

對於蠱惑人心的輿論領袖，就連一生弘揚仁愛的大聖人也無法忍受，歷史上的孔老夫子，一生人做過3個月代宰相的職位，他上任第一件事，就是殺了一個叫少正卯的人，最主要的罪名，是指他莠言亂政。若以今日香港「黃絲」的標準，少正卯沒有犯罪，他只是行使言論自由，但原來在聖人眼中，濫用言論自由，就是社會致亂之源，這樣的人便該殺。

黃絲媒體最大的問題，是但凡特區政府做的事，不論好壞一律反對。我經常舉香港電台的時事節目為例，當年政府要開發新界東北的農地建屋，他們刻意採訪一些大吵大嚷的農戶，罵政府為何不先填海。到政府改為填海了，他們又去採訪離島居民，刻意透過這些人的口去批評管治班子，說為甚麼不先徵用農地，總之務求煽動民情，去抽政府後腿，讓民心永遠躁動不安，以滿足反對派某些政治意圖。

如果香港明天突然發現了一個大寶藏，裏面是金山銀山，特區政府決定將內中的財富平分給700多萬港人，每人可以得到100萬元。你別以為黃絲傳媒就會認同這是善政，在預設立場之下，他們一樣可以編織反對理由。派巨款也可以被批評？當然可以，要製造理由太容易了，例如說這樣會造成惡性通脹，會鼓勵社會養懶人……好了，那掘出金礦也不派錢又行嗎？這麼他們罵的理由就更多。所以嘛，要對付這一類的煽動者，就連孔夫子也惟有採用最極端的方法。