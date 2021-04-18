近日一宗5歲女童受虐致死嘅個案，引起全城關注，多位立法會議員批評政府毫無立法決心，決策局之間互相推卸責任，導致受害者無法及早識別，促請教育局及勞福局要求相關人士通報懷疑個案。

喺呢單慘案以專家證人身份作供嘅港大感染及傳染病中心總監何栢良，為案件撰寫專家報告，佢於庭上講述5歲女童受細菌感染，最終因敗血症不治，更直指若女童冇受虐或及時得到治療，便不會死亡。之不過，死者已矣，已沒有「如果」！何栢良亦在臉書貼文，引用《聖經》章節，指出「惡人終將不得善報，惡人的燈也必熄滅」！佢形容此案係人間慘案，希望呢單案可以喚醒社會，勿再各家自掃門前雪，喺佢哋有需要嘅時候及時施以援手，救兒童一命，防止同類不幸事件再度發生。

教育局局長楊潤雄承諾會再一次檢視現有措施，並主動聯絡勞福局，跟進立法問題；勞福局局長羅致光就話，經諮詢後得知社會主流意見係原則上同意設立強制呈報機制，目前嘅方向係強制清單局限於專業人士。官方對通報虐兒依然大耍官腔，甚麼「保障受虐兒童需要學校、社會、父母等合作，局方會不斷優化指引」，又話「如果要求學校負上全責，對老師並不公平，而且老師也有教育工作，要照顧很多學生」。

理論上，作為教師都要熱愛教育事業，尤其幼師及小學教師，更加要有愛心、細心、耐心和責任心。老師嘅愛，喺某種意義上說，是一種甚至高於母愛嘅無私、偉大嘅愛。老師每日同學生之間嘅接觸，係最自然有力嘅連接點，只要稍為用心觀察，不難察覺受虐兒童嘅異樣，如果兒童周身傷痕，應立即轉介給教育局或社工跟進！至於發現學生連續缺席3天或以上，就更加不能掉以輕心，除咗通報，更應主動調查，畢竟教育離唔開愛，喺「惡人嘅燈未熄滅」前，教師要行快一步！