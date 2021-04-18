把黑色暴亂說成「社會事件」，是21世紀港版「皇帝的新衣」。而這樣的自欺欺人，不是出自黃營手筆，也不是反中亂港立場的傳媒的作品，而是出自被美霸點名制裁的行政長官，真是令人啼笑皆非。不過，這個不穿衣的「香港皇帝」只欺騙了自己，卻蒙騙不了被害苦的人民。政府2019至2020年度施政報告和官員的發言不斷重複那「美麗」的謊言，仍然自誇「皇帝的新衣」如何華麗，還要用1,730萬元公帑化妝推廣，筆者惟有鍥而不捨揭露皇帝沒穿衣。

為甚麼是黑色暴亂，而不是林鄭所說的「社會事件」？只要看看撲滅罪行委員會分析自2019年6月12日開始至去年《港區國安法》實施前3個階段的暴力升級情況，便令人不寒而慄了。首階段的黑色暴亂，暴徒的暴力破壞行動通常是嘯聚而起，破壞的工具都是就地取材，垃圾桶、地磚、交通標誌設施等成施暴工具；第2階段黑暴進階，暴徒在網上「吹雞」召集，然後又逢某個暴徒炮製的日子行動，攜帶各類武器進行暴動，如彈叉、弓箭、雨傘、雷射筆、士巴拿、利刃等；第3階段物流供應大量大殺傷力武器，肆意縱火，投擲大量汽油彈、油漆彈、鏹水彈，暴徒佔領中大、理大後成立汽油彈生產線，盜取大學實驗室大量化學品欲炮製更駭人的爆炸品或化學武器。3個階段的暴力升級情況，已有警方有力檢控證據證明，請問是「社會事件」嗎？黑暴暴徒是「示威人士」嗎？

更恐怖的是，暴徒除了把殺人武器不斷提升，更把「火魔法師」的恐襲矛頭大肆針對香港集體運輸體系，甚至放火焚毀一些他們認為是藍營的商店食肆，及建制派的議員辦事處。暴力更進一步升級要奪人性命，燒人視頻至今仍令人毛骨悚然；何君堯議員被蓄意行刺謀殺，僥倖逃出鬼門關，他作為第一身黑暴受害人在立法會當面怒斥律政司官員，若再用「社會事件」的說法，請立即離開立法會會議室。壯哉！