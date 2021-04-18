日本一直自詡為一個負責任大國，但該國政府日前作出一個遺禍子孫以至全球人類的決定，將於兩年後開始把福島第一核電站逾100萬噸核廢水排放出太平洋，引起日本國內、東亞各國以至環保團體強烈抗議，此舉將造成福島核事故二次災難，嚴重破壞太平洋生態，將造成難以估量的食物和環境安全危機。

雖然日方信誓旦旦指排出的核廢水符合國際安全標準，日本副首相麻生太郎表示「那些水喝了也沒甚麼事」，但當記者要求首相菅義偉試飲這些聲稱沒有甚麼問題的水，他卻當場拒絕了。而東亞各國對福島核事故日方處理的不信任，是絕對有理由的，因為福島核事故除了有地震的天災因素，更大的是人為因素。

2011年日本東北太平洋近海地震，15米高的海嘯沖擊福島第一核電站，核電站陷入全廠停電，電力供應和冷卻系統接連被摧毀，水泵無法運行，最終導致6個反應堆當中的1、2、3號反應堆的堆芯熔毀，隨後又導致1、3、4號機發生氫氣爆炸。據日本事後調查顯示，電廠管理層意圖低調處理及避免永久破壞核電機組減少經濟損失，沒有把握黃金時間及早為機組注水降溫，導致事故從4級惡化至7級的最嚴重核事故。再加上日本自衞隊臨陣退縮，只靠所謂「福島50壯士」去處理事故。其後涉事的東京電力公司雖然安排以大型水缸儲存核廢水，但疑因設計及工藝問題，被核廢水侵蝕而造成洩漏；而且東電曾多次被揭發偽造數據，世界各國見盡了日本對核事故的極不負責任態度。

日本政府、網軍及「精日」分子宣傳「福島核廢水好安全」、「福島核廢水氚含量比中國、南韓的核電廠正常排放水更低」，但他們卻迴避幾個關鍵事實。首先，福島第一核電站的核廢水除了含有氚，更因曾發生堆芯熔毀而含有銫-137、碳-14、鍶-90等高污染高危害的致癌物質，但他們刻意迴避，甚至企圖塑造成一般正常運作的核電廠的廢水；但日本農產品、肉類及水產已多次驗出超標的放射性銫，更不時發現疑因核輻射污染而出現異變的生物。

再者，日本作為全世界第3大經濟體，但為節省成本而選擇最廉價的傾倒核廢水，推卸自己應負的國際和環境責任。第三，雖然美國嘴巴支持日本排放核廢水，但美國「身體卻很誠實」，至今仍禁止日本有輻射風險地區的食品入口。第四，日方經常強調核廢水經稀釋後十分安全，但對生態影響的關鍵不在於稀釋，而是這些放射性及其他有毒物質的排放總量。

處理核廢水，其實應該回歸科學而安全的手段，最多人提出的方案，就是繼續於電廠附近閒置土地興建核廢水儲存庫，這些土地興建的儲存庫至少可以應付幾十年甚至上百年的需求，以待這些核廢水的放射性降低至一個很低的程度，或待日後的科技有更好的處理方法。對日本而言，最大的分別就是經濟成本，但與其花大錢做大內宣、做國際公關、找網軍「洗地」，倒不如坦誠與國際合作，共同研究處理，總好過將有毒核廢水排出太平洋，造成不能逆轉的生態災難。